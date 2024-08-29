Легенда Кривбасса: Когда мы играли в гостях с Пармой, их игроки даже не понимали, откуда мы и на что способны

Капитан дважды "бронзового" " Кривбасса " Александр Зотов рассказал о легендарных для криворожского футбола временах и матчах против "Пармы" в Кубке УЕФА 1999/2000.

– Александр Сергеевич, вы были капитаном того легендарного "Кривбасса", который играл в еврокубках. Вспомните те времена.

- К тому времени у нас была очень хорошая команда. И я говорю не только о профессиональных игроках, или об их физической форме. В первую очередь, мы были сплоченными, как одна семья. Мы все дружили вне футбольного поля. На тот момент была мощная во всех смыслах команда, начиная от президента клуба, тренерского штаба и игроков. Конечно, очень жаль, что эта история так быстро окончилась.

Но в памяти осталась дружеская команда. Да, в то время я был капитаном, но считаю, что каждый из той команды мог быть капитаном, все были достойны этой роли. Если учесть еврокубки, то нам выпадали серьезные соперники, поэтому, к сожалению, не удалось пройти далеко. Но для нас это был удивительный опыт, играть против таких звездных игроков.

– Матчи с "Пармой" тогда для "Кривбасса" были как мечта?

– Тогда только увидев звездный состав "Пармы", мы понимали, что это будет нелегкое противостояние. Вспоминая первое противостояние, когда мы играли в гостях, игроки "Пармы" даже не понимали, откуда мы и на что способны. Тогда они обыграли нас, но с потугами (2:2). И когда они уже приехали в Кривой Рог ребята из "Пармы" были настроены по-другому, играли иначе, ведь понимали, что мы – достойные оппоненты. Невероятная поддержка фанатов, заполненный стадион – все было на уровне. К сожалению, результат только получился не таким, как мы хотели (0:3).

– За счет чего была сила того "Кривбасса"?

– Каждый игрок был личностью. На футбольном поле каждый был один за другим и показывал свой характер. Даже в таких матчах, когда мы проигрывали, все равно команда играла до конца, мы никогда не опускали рук, сплоченно боролись до последнего. В сплоченности и характере была наша сила.