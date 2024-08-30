Динамо – в третьей корзине. Определились все участники основного раунда Лиги Европы – потенциальные соперники киевлян

Состоялись все матчи плей-офф квалификационного раунда в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Следовательно, стали известны все участники второго по рангу евротурнира.

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Среди 36-ти команд нашлось место представителю Украины. "Динамо" (Киев) благодаря личному рейтингу попало в третью корзину. В основном раунде придется сыграть с восемью командами – будет по два соперника из каждой корзины (в том числе, из своей).

Географическое ограничение – максимум два соперника из одной страны.

Все участники основного раунда Лиги Европы:

первая корзина: "Рома" (Италия), МЮ (Англия), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия), "Айнтрахт" (Германия), "Лацио" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Славия" (Чехия);

вторая корзина: "Реал Сосьедад" (Испания), АЗ (Нидерланды), "Брага" (Португалия), "Олимпиакос" (Греция), "Лион" (Франция), ПАОК (Греция), "Фенербахче" (Турция), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Ференцварош" (Венгрия);

третья корзина: "Карабах" (Азербайджан), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" (Чехия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия), "Динамо" (Украина), "Лудогорец" (Болгария), "Мидтьюлланн" (Дания), "Мальме" (Швеция);

четвертая корзина: "Атлетик" (Испания), "Хоффенхайм" (Германия), "Ницца", (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Твенте" (Нидерланды), "Бешикташ" (Турция), FCSB (Румыния), РФШ (Латвия), "Эльфсборг" (Швеция).

Жеребьевка состоится 30-го августа в 14:00.