Соперники для Динамо. Сегодня состоится жеребьевка общего этапа Лиги Европы

Сегодня, 30 августа в Монако пройдет жеребьевка общего этапа Лиги Европы. Впервые в истории основной этап не будет состоять из групп. Теперь на этой стадии турнира сыграют 36 клубов.

В текущем сезоне Украину в Лиге Европы будет представлять киевское "Динамо". Киевляне попали в третью корзину благодаря личному рейтингу.

По новому формату каждая команда сыграет 8 матчей с восемью разными командами - будет по два соперника из каждой корзины (в том числе, из своей).

Географическое ограничение – максимум два соперника из одной страны

Корзина 1: "Рома" (Италия), МЮ (Англия), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия), "Айнтрахт" (Германия), "Лацио" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Славия" (Чехия);

Корзина 2: "Реал Сосьедад" (Испания), АЗ (Нидерланды), "Брага" (Португалия), "Олимпиакос" (Греция), "Лион" (Франция), ПАОК (Греция), "Фенербахче" (Турция), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Ференцварош" (Венгрия);

Корзина 3: "Карабах" (Азербайджан), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" (Чехия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия), "Динамо" (Украина), "Лудогорец" (Болгария), "Мидтьюлланн" (Дания), "Мальме" (Швеция);

Корзина 4: "Атлетик" (Испания), "Хоффенхайм" (Германия), "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Твенте" (Нидерланды), "Бешикташ" (Турция), FCSB (Румыния), РФШ (Латвия), "Эльфсборг" (Швеция).

Жеребьевка начнется в 14:00