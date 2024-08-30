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Кто выпадет Динамо? Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги Европы

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция процедуры ⋇ 30.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кто выпадет Динамо? Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

30 августа в Монако пройдет жеребьевка основного раунда Лиги Европы-2024/25. Впервые в истории основной этап не будет состоять из групп. Теперь на этой стадии турнира сыграют 36 клубов.

По новому формату каждая команда сыграет 8 матчей с восемью разными командами - будет по два соперника из каждой корзины (в том числе, из своей).

Географическое ограничение – максимум два соперника из одной страны.

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В текущем сезоне Украину в Лиге Европы будет представлять киевское "Динамо". Киевляне попали в третью корзину благодаря личному рейтингу.

Жеребьевка будет проводиться с помощью компьютера, а не вручную, как это было раньше. Сама процедура начнется в 14:00 по Киеву. Видеотрансляция будет на MEGOGO (MEGOGO Football 1) и официальном сайте УЕФА.

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Трансляція жеребкування основного етапу Ліги Європи
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Алина Ерофеева
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