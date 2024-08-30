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Немало интересных противостояний. Состоялась жеребьевка основного этапа ЛЕ 2024/25

Лига Европы
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Немало интересных противостояний. Состоялась жеребьевка основного этапа ЛЕ 2024/25

uefa.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 августа в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги Европы.

Единственным украинским клубом, который принимал участие в этой жеребьевке, было киевское "Динамо".

По новому формату каждая команда сыграет 8 матчей с восемью разными командами, с двумя соперниками из каждой корзины (в том числе, из своей).

Результаты:

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