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Немало интересных противостояний. Состоялась жеребьевка основного этапа ЛЕ 2024/25
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uefa.com
Сегодня, 30 августа в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги Европы.
Единственным украинским клубом, который принимал участие в этой жеребьевке, было киевское "Динамо".
По новому формату каждая команда сыграет 8 матчей с восемью разными командами, с двумя соперниками из каждой корзины (в том числе, из своей).
Результаты:
✅ Home and away opponents for Pot 1 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/RCjsL46sCn— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024
✅ Home and away opponents for Pot 2 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/WGblhkICbJ— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024
✅ Home and away opponents for Pot 3 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/8FhxJuwvkp— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024
✅ Home and away opponents for Pot 4 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/jL6rKGsSGT— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024
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