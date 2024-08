Немало интересных противостояний. Состоялась жеребьевка основного этапа ЛЕ 2024/25

Сегодня, 30 августа в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги Европы.

Единственным украинским клубом, который принимал участие в этой жеребьевке, было киевское "Динамо".

По новому формату каждая команда сыграет 8 матчей с восемью разными командами, с двумя соперниками из каждой корзины (в том числе, из своей).



Результаты:

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/RCjsL46sCn — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/WGblhkICbJ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/8FhxJuwvkp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024