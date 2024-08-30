Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо против Довбика. Определились соперники киевлян в основном этапе Лиги Европы
Стало известно, с кем сыграют подопечные Шовковского
fcdynamo.com
30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы-2024/25, где впервые примут участие 36 команд.
По новому формату каждая команда сыграет 8 матчей с восемью разными командами - будет по два соперника из каждой корзины (в том числе, из своей). Географическое ограничение – максимум два соперника из одной страны.
Украину на этом этапе представит киевское "Динамо", которое находилось в третье корзине.
По результатам жеребьевки, соперниками киевлян стали - "Рома" - на выезде (Италия), "Лацио" - дома (Италия), "Ференцварош"- дома (Венгрия), "Реал Сосьедад" - на выезде (Испания), "Галатасарай" - на выезде (Турция), "Виктория" - дома (Чехия), РФШ - дома (Латвия), "Хоффенхайм" - на выезде (Германия).
Расписание всех матчей общего этапа будет обнародовано 31 августа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Нойер: Матч с Шахтёром в ЛЧ станет для меня особенным
- "Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
- Кривбасс вылетает из еврокубков, Шахтер узнал своих соперников в ЛЧ, а Кьеза сменил клуб. Главные новости за 29 августа
- Соперники для Динамо. Сегодня состоится жеребьевка общего этапа Лиги Европы
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Комментарии 10