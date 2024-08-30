Динамо против Довбика. Определились соперники киевлян в основном этапе Лиги Европы

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы-2024/25, где впервые примут участие 36 команд.

По новому формату каждая команда сыграет 8 матчей с восемью разными командами - будет по два соперника из каждой корзины (в том числе, из своей). Географическое ограничение – максимум два соперника из одной страны.

Украину на этом этапе представит киевское "Динамо", которое находилось в третье корзине.

По результатам жеребьевки, соперниками киевлян стали - "Рома" - на выезде (Италия), "Лацио" - дома (Италия), "Ференцварош"- дома (Венгрия), "Реал Сосьедад" - на выезде (Испания), "Галатасарай" - на выезде (Турция), "Виктория" - дома (Чехия), РФШ - дома (Латвия), "Хоффенхайм" - на выезде (Германия).

Расписание всех матчей общего этапа будет обнародовано 31 августа.