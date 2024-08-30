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Динамо против Довбика. Определились соперники киевлян в основном этапе Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

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Динамо против Довбика. Определились соперники киевлян в основном этапе Лиги Европы

fcdynamo.com

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30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы-2024/25, где впервые примут участие 36 команд.

По новому формату каждая команда сыграет 8 матчей с восемью разными командами - будет по два соперника из каждой корзины (в том числе, из своей). Географическое ограничение – максимум два соперника из одной страны.

Украину на этом этапе представит киевское "Динамо", которое находилось в третье корзине.

По результатам жеребьевки, соперниками киевлян стали - "Рома" - на выезде (Италия), "Лацио" - дома (Италия), "Ференцварош"- дома (Венгрия), "Реал Сосьедад" - на выезде (Испания), "Галатасарай" - на выезде (Турция), "Виктория" - дома (Чехия), РФШ - дома (Латвия), "Хоффенхайм" - на выезде (Германия).

Расписание всех матчей общего этапа будет обнародовано 31 августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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download1 (huyersk)
30.08.2024 в 15:05
з ромою зіграти би в першому турі, поки тепленькі..
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Комментарии 10
download1 (huyersk)
30.08.2024 в 15:05
з ромою зіграти би в першому турі, поки тепленькі..
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0
0
download1 (huyersk)
30.08.2024 в 14:58
Бляха, я вгадав(то був жарт,що правда.значить, виходить не вгадав, а наврочив) що нам угорці та латвійці та чехи попадуть. Тільки я думав буде старий формат. Солодкі булочки у календарі, ДК під силу євровесна! Єврозима вже є=)
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download1 (huyersk)
30.08.2024 в 14:56
Який кайф вигадала УЄФА, ось що робить конкуренція, коли замаярів їх можливий конкурент у вигляді суперліги ! Геніальні рішення! Перш за все дійсно навіщо грати з кожною командою два рази, коли. можно всі матчі грати з різними командами! Хто це вигадав - генії
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Morphyk7 (Черновцы)
30.08.2024 в 14:51
Рома італія, Лаціо - вдома італія. Це як?
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vlapa (Киев)
30.08.2024 в 14:57
З Ромою гра в Італії, а з Лаціо вдома
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download1 (huyersk)
30.08.2024 в 15:03
Виходить ДК єдина команда, яка зіграє таки одну спарку - вдома та на виїзді
 
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Morphyk7 (Черновцы)
30.08.2024 в 14:49
Ну і норм. Тільки з турками на виїзді. Дома порвали б їх
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vlapa (Киев)
30.08.2024 в 15:03
А з Лаціо вдома - це як на виїзді. Добре, що з німцями граємо навиїзді.
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download1 (huyersk)
30.08.2024 в 15:03
вдома є кого рвати і так рфс, ференц та вікторію
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vlapa (Киев)
30.08.2024 в 15:05
Фсьо. Хоча думаю що з вікторією бойова нічия.
 
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