Сергей Ковалец: В Лиге Европы Динамо реально побороться за выход в следующий раунд

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал итоги жеребьевки основного раунда Лиги Европы для "Динамо".

Напомним, соперниками "Динамо" будут "Лацио", "Рома", "Ференцварош", "Реал Сосьедад", "Виктория" Пльзень, "Галатасарай", "РФШ" и "Хоффенхайм".

"Интересная группа с хорошими соперниками. Конечно, стоит выделить "Рому", "Лацио", "Хоффенхайм", "Сосьедад". Но, думаю, со всеми можно удачно играть, тем более, это будет очень хороший опыт для молодых игроков "Динамо" и тренерского штаба нашей команды. Конечно, хотелось бы увидеть динамовцев в Лиге чемпионов, но если говорить конкретно за участие в Лиге Европы, то для "Динамо" реально побороться за выход в следующий раунд.

Считаю, что команда Александра Шовковского продемонстрировала качественный футбол в квалификации к Лиге чемпионов, и вот теперь нужно это закрепить с точки зрения результата в Лиге Европы. Все равно, всегда важен результат. Мы хорошо играли против "Зальцбурга", были моменты, которые не реализовали... нужен результат. Надеюсь, что в основном этапе ЛЕ команда, кроме качественного футбола, получит также результат и зачетные баллы для Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА, потому что сейчас мы "просели.

Повторюсь, для молодых футболистов "Динамо" это будет замечательный опыт, сыграть с такими хорошими командами. И для Бражко, Михавко, Ваната, Вивчаренко, Брагару. Это игроки очень хорошего уровня и, важно, что они — украинцы. Академия "Динамо" работает, и в каждой из команд "бело-синих" есть хорошие футболисты", - сказал Ковалец.