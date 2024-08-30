Ребров - о Динамо: Лига чемпионов по сравнению с Лигой Европы – другой уровень

Главный тренер с борной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки основного турнира Лиги Европы для "Динамо".

"Лига чемпионов по сравнению с Лигой Европы – другой уровень. И давайте посмотрим на команды, которые в этом сезоне будут играть в ЛЕ: "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Порту", ​​"Рома". Разве это не команды уровня ЛЧ?

Жаль, что "Динамо" не смогло пробиться в Лигу чемпионов. Но теперь киевляне должны показать свой уровень в Лиге Европы. Со всеми соперниками можно играть и побеждать. Я думаю, что можно смело ставить цель выхода в плей-офф. Вера в это "Динамо" есть.

Если бы использовали все моменты в ответной игре против Зальцбурга, то могли и австрийцев пройти. Все шесть игр в квалификации Лиги чемпионов я бы однозначно отнес в актив "Динамо", скажем так. К новому сезону команда подготовилась хорошо", – сказал Ребров.