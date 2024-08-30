Ребров: Жеребьевка Динамо? Могло быть и лучше

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки основного турнира Лиги Европы для "Динамо".

– Сергей Станиславович, что скажете о жребии: удачный или не особенно, учитывая присутствие в группе Динамо итальянских "Ромы" и "Лацио", а также испанского "Реала Сосьедад", который тоже точно попьет крови команде Александра Шовковского?

– Могло быть и лучше, но могло быть и хуже (смеется). Знаете, учитывая, что изменили формат розыгрыша Лиги Европы и еврокубков в целом, то будет интересно наблюдать за каждой игрой "Динамо" в этом турнире. Мне нравится, что сейчас больше соперников, восемь, а не три, как было раньше.

Если же говорить о самых опасных, неудобных командах для "Динамо", то, скорее всего, это "Рома" и "Лацио". Но и "Реал Сосьедад", вы правы, крепкая команда. Да, команда из Сан-Себастьяна не финишировала в тройке призеров Ла Лиги, но выглядела в течение прошлого сезона очень достойно. В прошлом сезоне они до 1/8 финала Лиги чемпионов дошли.