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Ребров: Жеребьевка Динамо? Могло быть и лучше

Лига Европы
Обновлено

Интересный еврокубковый нюанс

Ребров: Жеребьевка Динамо? Могло быть и лучше

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки основного турнира Лиги Европы для "Динамо".

– Сергей Станиславович, что скажете о жребии: удачный или не особенно, учитывая присутствие в группе Динамо итальянских "Ромы" и "Лацио", а также испанского "Реала Сосьедад", который тоже точно попьет крови команде Александра Шовковского?

– Могло быть и лучше, но могло быть и хуже (смеется). Знаете, учитывая, что изменили формат розыгрыша Лиги Европы и еврокубков в целом, то будет интересно наблюдать за каждой игрой "Динамо" в этом турнире. Мне нравится, что сейчас больше соперников, восемь, а не три, как было раньше.

Если же говорить о самых опасных, неудобных командах для "Динамо", то, скорее всего, это "Рома" и "Лацио". Но и "Реал Сосьедад", вы правы, крепкая команда. Да, команда из Сан-Себастьяна не финишировала в тройке призеров Ла Лиги, но выглядела в течение прошлого сезона очень достойно. В прошлом сезоне они до 1/8 финала Лиги чемпионов дошли.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:24
Закрой свою пасть реброффф. Тебя агента фсб тут никто не спрашивал!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:24
Закрой свою пасть реброффф. Тебя агента фсб тут никто не спрашивал!
Ответить
0
0

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