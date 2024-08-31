Стадион будет пуст: польский инсайдер о предполагаемом городе, где Динамо будет принимать соперников в ЛЕ

"Динамо" Киев Inside и польский журналист Пьотр Слонка утверждают, что именно несуверенный город-государство Гамбург станет местом проведения домашних встреч в ЛЕ.

Слонка считает, что вице-чемпиону Украины нужно было оставаться в Люблине.

“Я бы очень хотел, чтобы Польша стала домом для ДК, но это маловероятно. Руководство "Динамо" очень довольно Ареной Люблин, а руководство Арены Люблин очень довольно сотрудничеством с "Динамо".

"Динамо" получило очень хорошие условия аренды стадиона в Гамбурге и готовится подписать контракт, но я надеюсь, что им удастся увидеть уровень своих соперников. На матче с ними стадион будет пуст, и даже лучшее предложение может не помочь зарабатывать деньги”, – написал журналист в своем Telegram-канале.