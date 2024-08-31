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Стадион будет пуст: польский инсайдер о предполагаемом городе, где Динамо будет принимать соперников в ЛЕ

Лига Европы
Обновлено

Большая вероятность, что киевляне будут играть в ганзейском городе

Стадион будет пуст: польский инсайдер о предполагаемом городе, где Динамо будет принимать соперников в ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" Киев Inside и польский журналист Пьотр Слонка утверждают, что именно несуверенный город-государство Гамбург станет местом проведения домашних встреч в ЛЕ.

Слонка считает, что вице-чемпиону Украины нужно было оставаться в Люблине.

“Я бы очень хотел, чтобы Польша стала домом для ДК, но это маловероятно. Руководство "Динамо" очень довольно Ареной Люблин, а руководство Арены Люблин очень довольно сотрудничеством с "Динамо".

"Динамо" получило очень хорошие условия аренды стадиона в Гамбурге и готовится подписать контракт, но я надеюсь, что им удастся увидеть уровень своих соперников. На матче с ними стадион будет пуст, и даже лучшее предложение может не помочь зарабатывать деньги”, – написал журналист в своем Telegram-канале.

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Источник:
BuckarooBanzai, “Динамо” Київ Inside
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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download1 (huyersk)
31.08.2024 в 23:36
дурне рішення... В Польщі треба грати для своїх людей
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
31.08.2024 в 23:36
дурне рішення... В Польщі треба грати для своїх людей
Ответить
1
0
dalexx (Украина)
31.08.2024 в 23:47
Згоден на всі 100. Ідіотське рішення!
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