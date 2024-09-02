Суркис - о новом формате ЛЕ: Это эксперимент для Динамо. Будем надеяться, что он будет удачным

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил старт сезона киевской команды и подтвердил, что "бело-синие" будут играть домашние матчи в еврокубках в Гамбурге.

– Много матчей "Динамо" уже сыграло в этом сезоне, но только первый в Киеве. Как вам этот заграничный вояж.

- Ребятам очень тяжело. Они постоянно перемещаются из одного места в другое. Мы вернулись в Киев и сегодняшняя победа далась нам нелегко. Команда противника очень подготовлена. Неделю готовиться или ездить через каждые 2-3 дня играть – очень тяжело. Но у нас есть глубина состава. Победили, 3 очка завоевали. Сейчас ребята, которые не едут в сборные, отдохнут 3 дня, как сказал главный тренер, и будут готовиться дальше к сезону. Сезон будет очень тяжелый и очень насыщенный.

- Этот новый формат еврокубков для вас, как для руководителя клуба, играющего в еврокубках, он еще тяжелее, чем в прошлый раз. Теперь 8 выездов, в сущности.

– 8 выездов, подготовки нет, отпуска нет зимой. Фактически мы только 14 или 15 играем последнюю игру, а затем должны дать ребятам 2-3 недели максимум отдохнуть и готовиться к следующему сезону. Это эксперимент для нас. Будем надеяться, что он будет удачным.

– Как вам вообще этот формат еврокубков? Если вы общались с Александром Шовковским, как ему.

– Я не могу пока его оценить. Увидим, как будет. Для нашей страны… Идет война, это очень тяжело. Мы не играем дома, у нас практически 6 выездов. Через каждые 2-3 возвращаться… В "Реал Сосьедад" ехать. В Гамбург, где мы будем играть… Это очень тяжело для ребят. Но они профессионалы, должны восстанавливаться, должна быть ротация состава. Все задачи, стоящие перед командой – их никто не отменял, - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.