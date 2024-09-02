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Специалисты Football Meets Data прогнозируют Динамо вылет по итогам основного раунда Лиги Европы
Лишь 30-ое место из 36-ти
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Специалисты платформы Football Meets Data, специализирующейся на статистике, провели 10 тысяч симуляций, чтобы определить вероятный вариант таблицы основного раунда Лиги Европы после восьми матчей. Согласно им, шансы "Динамо" пробиться в следующий раунд невелики, а напрямую в 1/8 финала - мизерны.
Вероятность финиша киевского клуба в Топ-24 составляет 54 процента. Показатель вроде бы неплохой, но отводящий "Динамо" лишь 30-ое место из 36-ти, на шесть ниже последнего, которое будет выводить в плей-офф - 24-го. Столько же процентов отдано "Мальме", меньше - у "Ференцвароша", "Бешикташа", "Эльфсборга", "Лудогорца", ФКСБ и РФШ. Такие клубы как "Карабах", "Маккаби" Тель-Авив, "Буде/Глимт", "Мидтьюлланд" набрали больше – в диапазоне 64-67 процентов – и вошли в Топ-24.
Что касается шансов "Динамо" на финиш в Топ-8, то есть на прямое попадание в 1/8 финала, то они ничтожны - лишь девять процентов и тот же 30-ый показатель.
Следует отметить, что возглавляют таблицу английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", а сразу за ними расположилась "Рома" Артема Довбика с 44-ю процентами шансов на Топ-8 и 88-ю - на Топ-24. "Олимпиакос" Романа Яремчука на 14-ом месте с 27-ю процентами шансов на Топ-8 и 77-ю - на Топ-24.
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