Специалисты Football Meets Data прогнозируют Динамо вылет по итогам основного раунда Лиги Европы

Специалисты платформы Football Meets Data, специализирующейся на статистике, провели 10 тысяч симуляций, чтобы определить вероятный вариант таблицы основного раунда Лиги Европы после восьми матчей. Согласно им, шансы "Динамо" пробиться в следующий раунд невелики, а напрямую в 1/8 финала - мизерны.

Вероятность финиша киевского клуба в Топ-24 составляет 54 процента. Показатель вроде бы неплохой, но отводящий "Динамо" лишь 30-ое место из 36-ти, на шесть ниже последнего, которое будет выводить в плей-офф - 24-го. Столько же процентов отдано "Мальме", меньше - у "Ференцвароша", "Бешикташа", "Эльфсборга", "Лудогорца", ФКСБ и РФШ. Такие клубы как "Карабах", "Маккаби" Тель-Авив, "Буде/Глимт", "Мидтьюлланд" набрали больше – в диапазоне 64-67 процентов – и вошли в Топ-24.

Что касается шансов "Динамо" на финиш в Топ-8, то есть на прямое попадание в 1/8 финала, то они ничтожны - лишь девять процентов и тот же 30-ый показатель.

Следует отметить, что возглавляют таблицу английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", а сразу за ними расположилась "Рома" Артема Довбика с 44-ю процентами шансов на Топ-8 и 88-ю - на Топ-24. "Олимпиакос" Романа Яремчука на 14-ом месте с 27-ю процентами шансов на Топ-8 и 77-ю - на Топ-24.