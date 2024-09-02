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Лига Европы

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Суркис: Приглашать иностранных игроков – это очень дорого и тяжело делать. Сравнивают, что Полесье и ЛНЗ приглашают…

Лига Европы

Во время войны это непросто делать

Суркис: Приглашать иностранных игроков – это очень дорого и тяжело делать. Сравнивают, что Полесье и ЛНЗ приглашают…

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение относительно уровня участников Лиги Европы.

– Лига Европы по составу участников мало чем уступает Лиге чемпионов.

– Она мало чем уступает. И "Лацио", и "Рома" – это команды, которые могут играть в Лиге чемпионов. И "Галатасарай" чемпион своей страны. Поэтому эти матчи покажут, на что мы способны и какие позиции там еще нужно усиливать.

Я так понимаю, и Шовковский это может сказать, мы очень качественно усиливаемся летом. Приглашать иностранных игроков – это очень дорого и тяжело делать. Когда идет война, это очень непросто. Сравнивают, что "Полесье" и ЛНЗ приглашают… Мы видели сегодня этих футболистов. Как бы то ни было, мы должны были сегодня забивать 3-4 мяча и закрывать матч. Это уровень этих команд.

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"Динамо" представляет страну, и пока мы ее достойно представляем. Нам нужны очень хорошие игроки. Когда-то были, мы могли их пригласить. Вы ведь помните и Беланда, и Ленса. Эти ребята были очень хороши и они составляли конкуренцию нашим украинским ребятам. Сегодня у нас украинская команда, молодая.

У нас очень развита наша школа. Михавко… Посмотрите, этот парень прогрессирует с каждой игрой. Тем более он сегодня вышел с травмой. Попов у нас травмирован. Михавко вышел с травмой, потому что Шовковский не хотел рисковать, чтобы выпускать Себальоса. Мы понимали, что будет трудная игра. Шапаренко с микротравмой, Буяльский три недели болел. Есть проблемы. Но вышедшие сегодня ребята доказали, что могут заменить тех, которые не могут играть.

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- Когда-то вы говорили, что лучше побеждать в Лиге Европы слабые команды, чем проигрывать в Лиге чемпионов более сильным. Как относитесь к этой фразе сейчас?

- Будем откровенны, Лига Европы сегодня и тогда - это разные турниры. Те же "Рома" и "Лацио" - команды, которые раньше нам не попадались. Будем играть с ними. Первый наш соперник "Лацио" - я смотрел в субботу их игру с "Миланом" - это очень мощная команда. Но, как говорят, со всеми можно играть, - отметил Суркис.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 15:23
Во имя Бога и Святого Духа! Отрежьте суркису язык и ухо!
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Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 15:23
Во имя Бога и Святого Духа! Отрежьте суркису язык и ухо!
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
02.09.2024 в 15:22
"Запрошувати іноземних гравців - це дуже дорого"-А що залишиться на Монте-Карло?
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Zаpр Brannigan (Київ)
02.09.2024 в 14:37
Інші клуби можуть, а ти - ні? Складається враження наче тобі плювати на вболівальників, особливо на дідів з села.
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