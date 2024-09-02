Суркис: Я не считаю деньги за еврокубки, я совсем за них не переживаю

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался о новом формате основного раунда Лиги Европы, где в этом сезоне сыграют киевляне.

- Вы раньше когда-то говорили, что лучше побеждать более слабых команд в Лиге Европы, чем проигрывать в Лиге чемпионов. Как вы к этому относитесь сейчас?

- Лига Европы тогда и сейчас – это разные турниры. Будем откровенны, "Лацио", "Рома" – это команды, которые нам раньше не попадались в Лигу Европы, или мы играли с ними в плей-офф.

Будем играть с ними, мы не можем не играть. Я смотрел матч "Лацио" с "Миланом" (2:2). "Лацио" – мощная команда, но как говорится: "Со всеми можно играть".

– Сколько очков можно набрать?

– Я так понимаю, что 14-15 баллов – дают прямую путевку в 1/8 финала, в первую восьмерку. Потому что играют равные команды друг с другом, а очков 9-10 – дают шанс играть в плей-офф.

– А деньги уже посчитали?

– Я не считаю денег, я совсем за них не переживаю. Я не переживал из-за денег, что мы не попали в Лигу чемпионов.

Я понимал, что ребята заслужили пройти квалификацию своей игрой, тем отношением, которое я видел на сборах, как они настраивались.

Они не видели своих детей, семей. Они готовились все эти два месяца, чтобы попасть в Лигу чемпионов. На этот раз не удалось. Ничего, будем играть в Лиге Европы