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Официально: Динамо домашние матчи Лиги Европы будет проводить в Гамбурге

Лига Европы

Киевляне проведут в Гамбурге 4 домашних матча

Официально: Динамо домашние матчи Лиги Европы будет проводить в Гамбурге

фото из свободных источников

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"Динамо" официально объявило, что номинально домашним стадионом киевского клуба в Лиге Европы будет "Гамбург Арена".

Арена в немецком Гамбурге, которая была открыта в 1998 году и принимала финал Лиги Европы-2009/10, а также игры ЧМ-2006 и ЧЕ-2024, на международных матчах способна вместить 51 500 зрителей.

Напомним, "Динамо" в рамках обновленной Лиги Европы проведет четыре домашних матча:

  • 25.09 "Лацио"
  • 07.11 "Ференцварош"
  • 28.11 "Виктория" Пльзень
  • 30.01 РФШ
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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