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Официально: Динамо домашние матчи Лиги Европы будет проводить в Гамбурге
Киевляне проведут в Гамбурге 4 домашних матча
фото из свободных источников
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Арена в немецком Гамбурге, которая была открыта в 1998 году и принимала финал Лиги Европы-2009/10, а также игры ЧМ-2006 и ЧЕ-2024, на международных матчах способна вместить 51 500 зрителей.
Напомним, "Динамо" в рамках обновленной Лиги Европы проведет четыре домашних матча:
- 25.09 "Лацио"
- 07.11 "Ференцварош"
- 28.11 "Виктория" Пльзень
- 30.01 РФШ
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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