Официально: Динамо домашние матчи Лиги Европы будет проводить в Гамбурге

" Динамо " официально объявило, что номинально домашним стадионом киевского клуба в Лиге Европы будет "Гамбург Арена".

Арена в немецком Гамбурге, которая была открыта в 1998 году и принимала финал Лиги Европы-2009/10, а также игры ЧМ-2006 и ЧЕ-2024, на международных матчах способна вместить 51 500 зрителей.

Напомним, "Динамо" в рамках обновленной Лиги Европы проведет четыре домашних матча: