"Если они будут играть так...". Маркевич - о шансах Динамо на плей-офф Лиги Европы

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру "Динамо" на старте сезона, а также шансы команды в Лиге Европы.

"Динамо" неплохо выглядит на старте сезона, хоть последняя игра с "ЛНЗ" не впечатлила - не было свежести. Это связано с тем, что у киевлян насыщенный график + переезды.

Что касается Лиги Европы, я думаю, что "Динамо" должно выходить в плей-офф, если они будут играть так, как в квалификации Лиги чемпионов", - сказал Маркевич в интервью Українському футболу.