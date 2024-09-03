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"Если они будут играть так...". Маркевич - о шансах Динамо на плей-офф Лиги Европы

Лига Европы

Мирон Богданович прокомментировал игру киевлян

"Если они будут играть так...". Маркевич - о шансах Динамо на плей-офф Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру "Динамо" на старте сезона, а также шансы команды в Лиге Европы.

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"Динамо" неплохо выглядит на старте сезона, хоть последняя игра с "ЛНЗ" не впечатлила - не было свежести. Это связано с тем, что у киевлян насыщенный график + переезды.

Что касается Лиги Европы, я думаю, что "Динамо" должно выходить в плей-офф, если они будут играть так, как в квалификации Лиги чемпионов", - сказал Маркевич в интервью Українському футболу.

Напомним, на основном этапе Лиги Европы-2024/25 подопечные Александра Шовковского сыграют против "Лацио", "Ромы", "Хоффенхайма", "Ференцвароша", "Виктории" Пльзень, "Реал Сосьедада", РФШ и "Галатасарая".

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Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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