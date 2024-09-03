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Кварцяный: У Динамо уже десять лет нет нападающего. Можно было всю Африку перешерстить и найти
Специалист назвал проблему киевского клуба
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался об игре "Динамо" на старте сезона и о шансах киевлян в Лиге Европы.
"Динамо" мне очень нравится, но в Лиге Европы каждая игра будет тяжелой, ни с одной командой легко не будет. Киевляне немного устали, но Шовковский импровизирует и дает возможность молодым игрокам проявлять себя. Но есть моменты, которые мне не нравятся, прежде всего - много игры назад и перекатывание мяча на своей половине поля.
Также у "Динамо" уже десять лет нет нападающего! Ванат - хороший футболист, но не центрфорвард. Влад должен действовать из глубины. Ну не может нападающий быть меньше 190 см! На этой позиции должен играть габаритный футболист, как Холанд. Норвежец - это идеальный форвард.
Да, "Динамо" Холанда финансово не потянет, но найти нападающего такого типажа возможно. Можно было всю Африку перешерстить и найти! Как-то я захотел высокого форварда в "Волынь", и мне привезли Лео из Бразилии - 202 см! Мне был нужен защитник, который хорошо подает ауты, привезли Тейку - на 40 метров мяч бросал! Кто ищет - тот всегда находит", - сказал Кварцяный.
Напомним, на основном этапе Лиги Европы-2024/25 подопечные Александра Шовковского сыграют против "Лацио", "Ромы", "Хоффенхайма", "Ференцвароша", "Виктории" Пльзень, "Реал Сосьедада", РФШ и "Галатасарая".
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