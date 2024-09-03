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Сабо: Мы не привыкли к такому графику еврокубков – УЕФА пошел на такой шаг ради денег
Непонятно, как теперь играть
Фото: zaf.org.ua
Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевки основного турнира
Напомним, что соперникам киевлян стали Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).
"Мы не привыкли к такому графику – тренеры, игроки, страна. Непонятно, как теперь играть без подготовки или как готовиться. В январе у нас отдых, а теперь предстоит матчи играть. Я не знаю, что это будет за футбол... Мне не нравится. УЕФА пошел на такой шаг ради денег.
В европейских чемпионатах есть коллективы, на которые смотреть не хочется, когда они только-только начинают сезон.
Что касается соперников, то есть приличные команды, против которых будет непросто играть. Особенно, на выезде – те же "Рома" и "Хоффенхайм". Словом, нам будет очень тяжело. Это новый и неудобный для нас, на данный момент, формат", – сказал Сабо.
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