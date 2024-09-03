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Михавко: В Лиге Европы хотел сыграть с Манчестер Юнайтед
Но Лацио, Рома, Реал Сосьедад, - команды тоже хорошего уровня
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "
– Были ли команды, против которых вы хотели бы сыграть?
– Я бы хотел сыграть, конечно, с "Манчестер Юнайтед". Но даже если "МЮ" нет, то это команды очень хорошего уровня – даже те же "Лацио", "Рома", "Реал Сосьедад".
Считаю, что каждая команда в нашей группе – это хорошая команда, поэтому, конечно, будет непросто. Но мы будем готовиться, чтобы порадовать наших болельщиков и Украину.
– Кстати, на счет подготовки. Вы заметили, что это новый формат? 8 матчей, и последние 2 тура – в январе. Обычно наши клубы занимаются зимними сборами, подготовкой на весь сезон. Как будет клуб готовиться?
– Не знаю, как будем готовиться, но это будет для нас новым событием. Как решит тренерский штаб, так и будем готовиться. Поэтому я не знаю, еще не решили этот вопрос.
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