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Пихаленок: Довбик в Рому не зовет. У него все будет хорошо, но не в матче против Динамо

Лига Европы
Обновлено

Александр прокомментировал возвращение в сборную и жеребьевку ЛЕ

Пихаленок: Довбик в Рому не зовет. У него все будет хорошо, но не в матче против Динамо

фото - СК Дніпро-1

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Александр Пихаленок надеется, что бывший партнер по "Днепру-1" сможет преодолеть непростой период карьеры.

“Конечно соскучился по сборной. Рад вернуться в расположение национальной команды. Теперь главное проявить себя и пытаться победить в каждом матче. Усталости после клубных матчей сейчас нет, потому что это только начало сезона".

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"Артем Довбик в "Рому" не зовет. Конечно ему нужно время. Новый чемпионат, команда и нужна адаптация. Думаю, у него все будет хорошо, но не в матче против киевского "Динамо". Чуть-чуть с ним поговорили после жеребьевки – почти ничего не обсуждали.

Я смотрел матчи албанцев и чехов на Евро. Они играют в силовой футбол и действуют на контратаках. Очень интересные команды”, – заявил полузащитник.

Пихаленок появлялся в сборной в 12 матчах, включая пять спаррингов.

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Артем Довбик Александр Пихаленок
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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