Динамо начало продажу абонементов на 4 домашних матча ЛЕ. Цена пакета - от 89 до 149 евро

"Динамо" начало пакетную продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы, которые команда будет проводить в немецком Гамбурге. Номинально домашним стадионом на предстоящие матчи в рамках основного этапа Лиги Европы будет Volksparkstadion.

"Динамо" в рамках обновленной Лиги Европы проведет четыре домашних матча на групповом этапе: против итальянского "Лацио" (25 сентября), венгерского "Ференцварошу" (7 ноября), чешской "Виктории Пльзень" (28 ноября) и латвийской РФШ (30 января).

В продажу поступили абонементы сразу на все четыре домашних матча «Динамо» в Гамбурге. Их стоимость в зависимости от сектора варьируется от 89 до 149 евро.

Купить билеты можно по ссылке.