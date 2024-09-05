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Динамо начало продажу абонементов на 4 домашних матча ЛЕ. Цена пакета - от 89 до 149 евро

Лига Европы

Условно домашние матчи киевляне будут проводить в Гамбурге

Динамо начало продажу абонементов на 4 домашних матча ЛЕ. Цена пакета - от 89 до 149 евро

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" начало пакетную продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы, которые команда будет проводить в немецком Гамбурге. Номинально домашним стадионом на предстоящие матчи в рамках основного этапа Лиги Европы будет Volksparkstadion.

"Динамо" в рамках обновленной Лиги Европы проведет четыре домашних матча на групповом этапе: против итальянского "Лацио" (25 сентября), венгерского "Ференцварошу" (7 ноября), чешской "Виктории Пльзень" (28 ноября) и латвийской РФШ (30 января).

В продажу поступили абонементы сразу на все четыре домашних матча «Динамо» в Гамбурге. Их стоимость в зависимости от сектора варьируется от 89 до 149 евро.

Купить билеты можно по ссылке.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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