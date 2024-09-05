Вместе с Герреро. Известна официальная заявка Динамо на Лигу Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку " Динамо " на матчи основного этапа Лиги Европы. В заявке есть и форвард Эдуардо Герреро, о подписании которого киевляне объявили только вчера.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко (список B)

Защитники: Вивчаренко, Попов, Караваев, Тымчик, Себальос, Михавко, Биловар, Дубинчак, Дячук Игнатенко (список B), Малыш (список B)

Хавбеки: Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Кабаев, Буяльский, Брагару, Пихаленок, Михайленко, Волошин (список B)

Форварды: Герреро, Ванат, Супряга, Пономаренко (список B)

Напомним, что в Лиге Европы "Динамо" сыграет против "Лацио", "Хоффенхайма", "Ромы", "Ференцвароша", "Виктории" Плзень, "Реал" Сосьедада, "Галатасарая" и РФШ Латвия.