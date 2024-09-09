Вернидуб: С Викторией должны были сыграть лучше и пройти дальше. Эта команда была нам по зубам

Юрий Вернидуб считает, что криворожская команда должна была преодолеть хотя бы один раунд Лиги Европы.

"Кривбассу" немного не повезло с жеребьевкой. Сначала "Виктория" Пльзень, потом "Бетис"... С "Викторией" должны были сыграть лучше и пройти дальше. У меня создалось такое впечатление. Эта команда была нам по зубам. Мы могли бы лучше сыграть, если бы имели опыт.

Ребята увидели, что если в нашем чемпионате соперник может простить ошибки, то здесь такого не простят. Даже те два гола в первой игре – это ошибки на ровном месте, за которые нас сразу наказывали".