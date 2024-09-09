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Динамо открыло продажу билетов на домашний матч с Лацио. Стоимость - от 25 до 300 евро
Игра пройдет 25 сентября в Гамбурге
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" объявило о старте продажи билетов на домашний матч основного раунда Лиги Европы против "Лацио".
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 25 до 300 евро. Приобрести тикеты можно по этой ссылке.
Отметим, что это будут билеты на один матч, они будут продаваться отдельно от пакетов Лиги Европы, которые позволяют посетить сразу четыре домашних матча "Динамо" в основном этапе - против итальянского "Лацио" (25 сентября), венгерского "Ференцвароша" (7 ноября), чешской "Виктории Плзень" (28 ноября) и латвийского РФШ (30 января).
Матч "Динамо" - "Лацио" состоится в немецком городе Гамбург на "Гамбург Арене" в среду, 25 сентября. Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).
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