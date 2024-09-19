Александр Караваев: Динамо имеет имя и статус в Европе, стараемся этому соответствовать

В четверг, 19-го сентября, "Динамо" совместно с новым партнером клуба в еврокубках - компанией GGBET - провело встречу с представителями СМИ, посвященную старту команды в основном раунде Лиги Европы.

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Напомним, что, начиная с этого сезона, второго по рангу турнира УЕФА коснулись те же изменения, что и его старшего собрата: каждой команде теперь гарантировано как минимум восемь матчей против восьми разных соперников (четыре домашних и четыре выездных), а не как раньше – шесть поединков против трех команд.

По результатам жеребьевки основного турнира Лиги Европы подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде с итальянской "Ромой", испанским "Реалом Сосьедад", турецким "Галатасаром" и немецким "Хоффенхаймом". В статусе же номинального хозяина столичную команду ждут встречи с итальянским "Лацио", венгерским "Ференцварошом", чешской "Викторией" (Пльзень) и латвийской РФШ. Как известно, своих соперников в этом турнире "бело-синие" будут принимать на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

UA-футбол поинтересовался у Александра Караваева, который был одним из спикеров мероприятия, его впечатлением от жребия. "Честно говоря, не угадал ни одного из будущих соперников, - признался он. - Хотя, нет – почему-то был уверен, что нам точно достанется турецкая команда. "Галатасарай" или кто-то другой, но точно турки. Получается, одного соперника угадал. Еще ждал, что среди соперников будет какая-то английская или британская команда, но тут – мимо" (с улыбкой).

Кстати, другой спикер мероприятия, Владимир Бражко, чуть позже признался, что тоже мечтал об Англии: "Очень хотел сыграть с МЮ на "Олд Траффорде".

UA-футбол напомнил спикерам мероприятия интересную статистику: по сравнению со всеми будущими соперниками "Динамо" имеет наибольший опыт участия в еврокубках. "Бело-голубые" сейчас проводят свой 54 евросезон. Для сравнения, для "Галатасарая" нынешний европоход – 50-й по счету, для "Ромы" – 46-й, а для "Лацио" – лишь 30-й. "Хоффенхайм" вообще только в четвертый раз участвует в еврокубках. "Будет ли это иметь какое-то значение?", - поинтересовался автор этих строк.