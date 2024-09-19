Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков

19 сентября в Киеве состоялась совместная пресс-конференция футбольного клуба "Динамо" Киев и его нового официального партнера в матчах еврокубков - компании GGBET. Мероприятие прошло в Rest Hall КВЦ "Парковый" и было посвящено участию команды в основном раунде Лиги Европы УЕФА.

Дмитрий Бриф, вице-президент клуба, подробнее рассказал о партнерстве с GGBET. Он отметил, что это сотрудничество является важным шагом для клуба, ведь поддержка от партнера с большим международным опытом позволит реализовать яркие инновационные проекты.

"Мы выбрали для себя новую локацию для проведения домашних матчей, и это решение вызвало немало вопросов, в частности по логистике. Однако, благодаря поддержке нашего нового партнера GGBET, мы уверены, что сможем преодолеть все трудности и обеспечить комфортные условия для команды и наших болельщиков. Гамбург - город с огромной украинской диаспорой, что делает его идеальным местом для наших матчей. Это поможет нам чувствовать поддержку не только на поле, но и вне его, создавая настоящую атмосферу домашних трибун", - подчеркнул Дмитрий.

Сергей Мищенко, СЕО GGBET, прокомментировал партнерство: "Это наш первый партнер среди футбольных клубов, и это большая ответственность для нашего бренда. Мы стремимся вместе с клубом предоставить болельщикам то, что они заслуживают - уникальные и интересные предложения, контент и активности. Уверены, что наш совместный опыт и амбиции позволят достичь больших результатов".

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Александр Караваев с оптимизмом оценил шансы "Динамо" на успех в новом формате Лиги Европы, отметив, что игроки мотивированы показать высокий уровень игры и выйти в плей-офф.

"Мы хорошо начали свой путь в Еврокубках, и с каждым матчем стремимся к большему. Впереди нас ждет много вызовов в связи с изменением формата турнира, поэтому каждый поединок мы будем играть как последний", - отметил Караваев.

Первый матч "Динамо" проведет 25 сентября на домашнем стадионе "Гамбург Арена" против грозного римского "Лацио". Начало встречи - в 22:00.