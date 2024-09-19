  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков

Лига Европы
Обновлено

Александр Караваев с оптимизмом оценил шансы "Динамо" на успех в новом формате Лиги Европы

Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков

GGBet + ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

19 сентября в Киеве состоялась совместная пресс-конференция футбольного клуба "Динамо" Киев и его нового официального партнера в матчах еврокубков - компании GGBET. Мероприятие прошло в Rest Hall КВЦ "Парковый" и было посвящено участию команды в основном раунде Лиги Европы УЕФА.

Дмитрий Бриф, вице-президент клуба, подробнее рассказал о партнерстве с GGBET. Он отметил, что это сотрудничество является важным шагом для клуба, ведь поддержка от партнера с большим международным опытом позволит реализовать яркие инновационные проекты.

"Мы выбрали для себя новую локацию для проведения домашних матчей, и это решение вызвало немало вопросов, в частности по логистике. Однако, благодаря поддержке нашего нового партнера GGBET, мы уверены, что сможем преодолеть все трудности и обеспечить комфортные условия для команды и наших болельщиков.

Гамбург - город с огромной украинской диаспорой, что делает его идеальным местом для наших матчей. Это поможет нам чувствовать поддержку не только на поле, но и вне его, создавая настоящую атмосферу домашних трибун", - подчеркнул Дмитрий.

Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков - изображение 1

Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков - изображение 2

Сергей Мищенко, СЕО GGBET, прокомментировал партнерство: "Это наш первый партнер среди футбольных клубов, и это большая ответственность для нашего бренда. Мы стремимся вместе с клубом предоставить болельщикам то, что они заслуживают - уникальные и интересные предложения, контент и активности. Уверены, что наш совместный опыт и амбиции позволят достичь больших результатов".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Александр Караваев с оптимизмом оценил шансы "Динамо" на успех в новом формате Лиги Европы, отметив, что игроки мотивированы показать высокий уровень игры и выйти в плей-офф.

"Мы хорошо начали свой путь в Еврокубках, и с каждым матчем стремимся к большему. Впереди нас ждет много вызовов в связи с изменением формата турнира, поэтому каждый поединок мы будем играть как последний", - отметил Караваев.

Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков - изображение 3

Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков - изображение 4

Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков - изображение 5

Первый матч "Динамо" проведет 25 сентября на домашнем стадионе "Гамбург Арена" против грозного римского "Лацио". Начало встречи - в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Буряк: Динамо должно играть так, чтобы все думали, что они в идеальном состоянии
yellow-arrow
Александр Караваев: Динамо имеет имя и статус в Европе, стараемся этому соответствовать
yellow-arrow
Динамо открыло продажу билетов на домашний матч с Лацио. Стоимость - от 25 до 300 евро
Александр Караваев Лига Европы Динамо (Киев) ggbet
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
19.09.2024 в 20:26
Питання важке Бо потрібно грошенят заробити з мінімальними витратами часу на переїзд до зручної "домашньої арени" Щоб потім не жалітися, що багато часу пішло на переїзди!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
19.09.2024 в 20:26
Питання важке Бо потрібно грошенят заробити з мінімальними витратами часу на переїзд до зручної "домашньої арени" Щоб потім не жалітися, що багато часу пішло на переїзди!
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости