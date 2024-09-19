Бражко: Сказал Довбику - готовься, а он мне тоже сказал - готовься

Хавбек " Динамо " Владимир Бражко поделился ожиданиями от старта общего этапа Лиги Европы.

– Когда я впервые услышал о новом формате, я немного был в шоке. Не понимал до самой жеребьевки, как оно будет все проходить.

На самом деле, будет больше интересных матчей, которые по-своему будут сложными. Четыре – на выезде, четыре – дома, плюс – играть в январе. Это необычно для нас, мы всегда начинаем в феврале. Но я очень доволен.

Чем больше матчей – тем больше шансов проявить себя как команде, так и лично игроку. У нас сейчас очень сильная команда, много ребят, которые могут заменить друг друга, классная конкуренция. Очень мощная ротация.

– Через месяц вам играть с "Ромой". Общались ли вы с Артемом Довбиком по поводу этой встречи?

– Да, общались в сборной с ним. Он сказал, что нам удалось сыграть на выезде, потому что там очень классные фаны и атмосфера на стадионе. Будет любопытно.

Я ему сказал: "готовься", а он мне сказал: "готовься". Пошутили немного, но общаться будем ближе к матчу.