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Хавбек Динамо назвал соперника, с которым хотел бы сыграть в Лиге Европы

Лига Европы

Именитая команда из АПЛ

Хавбек Динамо назвал соперника, с которым хотел бы сыграть в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо" Александр Бражко заявил о своём желании сыграть против "Манчестер Юнайтед" в рамках Лиги Европы.

"На самом деле с большими клубами хочется сыграть. Я хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" нам попался, очень хотелось бы в Англии сыграть на "Олд Траффорд", но есть как есть, это жеребьевка.

Дай Бог, чтобы вышли в плей-офф, и там уже будет, конечно, команда-каток", – сказал Бражко.

Первый матч в Лиге Европы "Динамо" проведёт 25 сентября против "Лацио". Также на групповом этапе киевляне сыграют против "Хоффенхайма", "Ромы", "Ференцвароша", "Виктории" Пльзень, "Реал Сосьедада", "Галатасарая" и РФШ.

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Лига Европы Динамо (Киев) Манчестер Юнайтед Владимир Бражко
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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