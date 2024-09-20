Хавбек Динамо назвал соперника, с которым хотел бы сыграть в Лиге Европы

Центральный полузащитник "Динамо" Александр Бражко заявил о своём желании сыграть против "Манчестер Юнайтед" в рамках Лиги Европы.

"На самом деле с большими клубами хочется сыграть. Я хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" нам попался, очень хотелось бы в Англии сыграть на "Олд Траффорд", но есть как есть, это жеребьевка.

Дай Бог, чтобы вышли в плей-офф, и там уже будет, конечно, команда-каток", – сказал Бражко.