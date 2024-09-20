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Караваев: Играть против Довбика будет однозначно тяжело

Лига Европы
Обновлено

В Лиге Европы Динамо сыграет с Ромой

Караваев: Играть против Довбика будет однозначно тяжело

uaf.ua

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев поделился ожиданиями от матча против "Ромы" в Лиге Европы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик.

- Ты лично с Довбиком не общался относительно противостояния с "Ромой"?

- Нет. Так получилось, что в сборной я не был последний раз, поэтому с Артемом пообщаться на эту тему не удалось.

- Ты не один раз в чемпионате Украины играл против Довбика, также тренировался вместе с ним в сборной и во время благотворительного турне "Динамо". Можешь назвать сильные и слабые стороны главного форда сборной Украины?

- Я не буду о них говорить. Скажу лишь то, что он очень сильный футболист. Иначе он бы не стал лучшим бомбардиром Ла-Лиги и не перешел бы в "Рому". У Артема очень много сильных качеств.

- Для игроков "Динамо" будет принципиально сделать так, чтобы Довбик не забил?

- Не сказал бы, что принципиально, но то, что будет тяжело против него - это однозначно. А вообще, не хотелось бы чтобы любой из соперников нам забивал голы.

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Александр Караваев Динамо (Киев) Артем Довбик Рома
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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Михаил Черныш
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