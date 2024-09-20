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Караваев: Играть против Довбика будет однозначно тяжело
В Лиге Европы Динамо сыграет с Ромой
uaf.ua
Универсал "
- Ты лично с Довбиком не общался относительно противостояния с "Ромой"?
- Нет. Так получилось, что в сборной я не был последний раз, поэтому с Артемом пообщаться на эту тему не удалось.
- Ты не один раз в чемпионате Украины играл против Довбика, также тренировался вместе с ним в сборной и во время благотворительного турне "Динамо". Можешь назвать сильные и слабые стороны главного форда сборной Украины?
- Я не буду о них говорить. Скажу лишь то, что он очень сильный футболист. Иначе он бы не стал лучшим бомбардиром Ла-Лиги и не перешел бы в "Рому". У Артема очень много сильных качеств.
- Для игроков "Динамо" будет принципиально сделать так, чтобы Довбик не забил?
- Не сказал бы, что принципиально, но то, что будет тяжело против него - это однозначно. А вообще, не хотелось бы чтобы любой из соперников нам забивал голы.
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