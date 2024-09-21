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Динамо – Лацио. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Лига Европы
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Динамо – Лацио. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Getty Images

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UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура второго по значимости клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и римским "Лацио".

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Подопечные Александра Шовковского прекрасно идут на локальной арене. Теперь настал их черед начать выступления на европейской. В Гамбурге киевляне примут гостей из Рима. Легкой прогулки для "Динамо" точно не будет, ожидается солидная проверка. Сможет ли украинский гранд взять три очка? Или ничья будет хорошим результатом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 25 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Шарапа

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владислав Шарапа
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