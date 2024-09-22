Полузащитник Динамо - о матче с Лацио: Нужно держать планку – и это задача-минимум

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев поделился мыслями касательно будущего матча против "Лацио".

Следующая игра – против "Лацио". С каким настроением подойдете к этой игре? Несмотря на то, что очки с "Рухом" потеряли, но беспроигрышная серия продолжается.

"Очень хорошо, что игра уже через четыре дня. Если бы до нее была, например, неделя, то все равно подсознательно прибегаешь к анализу, расстраиваешься. А здесь игра уже скоро, вся Украина будет смотреть на нас, надеюсь, много людей придет на трибуны, мы играем за свою страну на евроарене. Но у нас был "Рух", впереди "Лацио", после него "Левый Берег"... Будем настраиваться на "Лацио" так же, как на "Рух". Очень интересно, я и команда ждем этот матч, будем отдавать все, чтобы привезти домой очки."

Разбирали ли уже "Лацио"?

Мы движемся шаг за шагом. Готовились к "Руху", а "Лацио" еще будет время посмотреть. Тренер скажет о дальнейшем нашем раскладе, и будем готовиться. Но "Лацио" – хорошая команда, здесь слабых команд нет. Так что будет интересно. Мы уже играли против хороших команд, подняли планку, болельщики ждут от нас результата, поэтому нужно ее удержать – и это задача-минимум."

В общем, смотрел ли самостоятельно матчи "Лацио", анализировал ли что-то для себя?

Честно говоря, пока нет. Давно не был дома, приехал – семья, дети, давно не виделись. Поэтому было немного не до футбола (улыбается), нужно было уделить внимание родным. Думаю, тренеры нам все подробно расскажут, покажут достаточно матчей. Когда за сборную играли против Албании, нам противостоял Хюсай на правом фланге – хороший защитник. Это все, что могу сказать.