Пидгурский - об игре Динамо с Лацио: Мы за них будем болеть в еврокубках

Капитан "Руха" Денис Пидгурский поделился мыслями о грядущем матче киевского "Динамо" в Лиге Европы.

В среду "Динамо" стартует в Лиге Европы. В Гамбурге их ждет Лацио. Есть ли шанс у украинской команды выиграть в этой встрече?

После окончания встречи я и мои партнеры пообщались со многими "динамовцами" – у нас отличные отношения. Мы им пожелали удачи в предстоящем поединке. Мы будем за них болеть в еврокубках. Рейтинговые очки нам нужны. Сегодняшнее "Динамо" на голову сильнее того, что было в прошлом чемпионате Украины. Мы видели летом "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, и там они выглядели вполне достойно. Думаю, у них есть хорошие шансы проявить себя в престижном турнире. Пройти в плей-офф раунда они могут.