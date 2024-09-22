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Пидгурский - об игре Динамо с Лацио: Мы за них будем болеть в еврокубках

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Соперничество в лиге, поддержка в еврокубках

Пидгурский - об игре Динамо с Лацио: Мы за них будем болеть в еврокубках

Фото: Рух

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Капитан "Руха" Денис Пидгурский поделился мыслями о грядущем матче киевского "Динамо" в Лиге Европы.

В среду "Динамо" стартует в Лиге Европы. В Гамбурге их ждет Лацио. Есть ли шанс у украинской команды выиграть в этой встрече?

После окончания встречи я и мои партнеры пообщались со многими "динамовцами" – у нас отличные отношения. Мы им пожелали удачи в предстоящем поединке. Мы будем за них болеть в еврокубках. Рейтинговые очки нам нужны. Сегодняшнее "Динамо" на голову сильнее того, что было в прошлом чемпионате Украины. Мы видели летом "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, и там они выглядели вполне достойно. Думаю, у них есть хорошие шансы проявить себя в престижном турнире. Пройти в плей-офф раунда они могут.

Напомним, матч "Динамо" – "Лацио" пройдет 25 сентября, в 22:00.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Денис Пидгурский
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Источник:
SportArena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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