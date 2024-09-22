Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Динамо назвали причины выбора Гамбурга для еврокубков. Не обошлось без влияния Шахтера
Домашние матчи Лиги Европы Динамо проведет на Фолькспаркштадион
Фото - Шахтар
О причинах выбора Гамбурга и его стадиона в качестве домашней резиденции на поединки ЛЕ рассказал вице-президент "Динамо" Дмитрий Бриф.
“Этот немецкий город имеет отличную инфраструктуру, шикарный стадион и большую украинскую диаспору. Думаю, что поддержка нашей команды будет обеспечена в Гамбурге. В прошлом сезоне на этом стадионе в Лиге чемпионов играл "Шахтер" и мы, конечно, общались с менеджментом "горняков" на этот счет. В Гамбурге любят футбол, немецкие фанаты всегда заполняют свою арену – в прошлом году средняя посещаемость матчей составила 55 000 фанатов. Посмотрим, какими будут наши продажи билетов”, – заявил функционер.
Уже в среду киевляне сыграют на этом стадионе против "Лацио".
Популярное сейчас
- Серия А. Рома - Удинезе 3:0. Гол и практически ассист Довбика, прорыв его команды
- Довбик забил второй гол за Рому. ВИДЕО
- Тимощук передал футболку на благотворительный аукцион. Средства с продажи будут направлены в Курскую область
- Буряк: Динамо должно играть так, чтобы все думали, что они в идеальном состоянии
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО