В Динамо назвали причины выбора Гамбурга для еврокубков. Не обошлось без влияния Шахтера

О причинах выбора Гамбурга и его стадиона в качестве домашней резиденции на поединки ЛЕ рассказал вице-президент "Динамо" Дмитрий Бриф.

“Этот немецкий город имеет отличную инфраструктуру, шикарный стадион и большую украинскую диаспору. Думаю, что поддержка нашей команды будет обеспечена в Гамбурге. В прошлом сезоне на этом стадионе в Лиге чемпионов играл "Шахтер" и мы, конечно, общались с менеджментом "горняков" на этот счет. В Гамбурге любят футбол, немецкие фанаты всегда заполняют свою арену – в прошлом году средняя посещаемость матчей составила 55 000 фанатов. Посмотрим, какими будут наши продажи билетов”, – заявил функционер.