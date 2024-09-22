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В Динамо назвали причины выбора Гамбурга для еврокубков. Не обошлось без влияния Шахтера

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Домашние матчи Лиги Европы Динамо проведет на Фолькспаркштадион

В Динамо назвали причины выбора Гамбурга для еврокубков. Не обошлось без влияния Шахтера

Фото - Шахтар

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О причинах выбора Гамбурга и его стадиона в качестве домашней резиденции на поединки ЛЕ рассказал вице-президент "Динамо" Дмитрий Бриф.

“Этот немецкий город имеет отличную инфраструктуру, шикарный стадион и большую украинскую диаспору. Думаю, что поддержка нашей команды будет обеспечена в Гамбурге. В прошлом сезоне на этом стадионе в Лиге чемпионов играл "Шахтер" и мы, конечно, общались с менеджментом "горняков" на этот счет. В Гамбурге любят футбол, немецкие фанаты всегда заполняют свою арену – в прошлом году средняя посещаемость матчей составила 55 000 фанатов. Посмотрим, какими будут наши продажи билетов”, – заявил функционер.

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Уже в среду киевляне сыграют на этом стадионе против "Лацио".

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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