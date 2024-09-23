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Названа бригада арбитров на матч Динамо - Лацио в Лиге Европы

Лига Европы

Судьи - из Греции

Названа бригада арбитров на матч Динамо - Лацио в Лиге Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая обслужит матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 между "Динамо" и "Лацио".

Главным рефери поединка выступит Тасос Сидиропулос из Греции. На линиях ему будут помогать соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый судья - Василис Фотиас.

За систему VAR будет отвечать грек Агелос Эвангелу, его ассистент - бельгиец Брам Ван Дрисхе.

Матч "Динамо" - "Лацио" состоится в среду, 25 сентября и начнется в 22:00 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

Стоит отметить, что ранее Тасос Сидиропулос работал на матче сборной Украины против Шотландии (0:0) в Лиге наций (27 сентября 2022 год).

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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