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Названа бригада арбитров на матч Динамо - Лацио в Лиге Европы
Судьи - из Греции
Фото: ФК Динамо Київ
УЕФА назначил бригаду арбитров, которая обслужит матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 между "Динамо" и "Лацио".
Главным рефери поединка выступит Тасос Сидиропулос из Греции. На линиях ему будут помогать соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый судья - Василис Фотиас.
За систему VAR будет отвечать грек Агелос Эвангелу, его ассистент - бельгиец Брам Ван Дрисхе.
Матч "Динамо" - "Лацио" состоится в среду, 25 сентября и начнется в 22:00 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
Стоит отметить, что ранее Тасос Сидиропулос работал на матче сборной Украины против Шотландии (0:0) в Лиге наций (27 сентября 2022 год).
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