Суркис: Чтобы добраться до Гамбурга, мы должны использовать все виды транспорта - поезд, автобус и самолет

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью немецкому изданию Hamburger Abendlblatt рассказал о том, как команда будет добираться на матчи еврокубков во время войны.

- Господин Суркис, в среду киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио" на стадионе "Фолькспаркштадион". На последнюю игру киевлян в Гамбурге в 1983 году ваш клуб с комфортом пролетел три часа самолетом. Как проходит ваше путешествие на этот раз во время войны?

- К сожалению, сейчас мы все переживаем такое время, когда о комфортных путешествиях даже думать не приходится. Украина уже более двух с половиной лет отражает варварские атаки россии на наши города, на наших женщин, детей. Гибнут наши воины, наши герои-защитники, многие из которых являются фанатами "Динамо" Киев. Все гражданские аэропорты в Украине закрыты, команды передвигаются более десятка часов автобусами, поездами. Чтобы добраться до Гамбурга, наша команда должна использовать все виды транспорта - поезд, автобус и самолет. В общем наше путешествие от Киева до Гамбурга и обратно займет более 15 часов в одну сторону.

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- Дорога в Гамбург будет занимать очень много времени. Вы не задумывались над тем, чтобы найти альтернативное место, ближе к границе с Украиной?

- За два с половиной года войны мы принимали матчи во многих городах Европы. Польские Лодзь, Краков, Люблин, румынский Бухарест. Гамбург станет нашим пятым "домашним" стадионом в еврокубках. Правильнее было бы сказать "принимающим стадионом", потому что дом у нас один - это Киев, это Украина. Возвращаясь к вашему вопросу - безусловно, прежде всего мы рассматриваем города, где есть большая диаспора украинцев. Нам нужна поддержка в домашних матчах, нужны наши, украинские болельщики. И здесь на первый план ставится не столько поддержка команды, как положительные эмоции украинцев, которые стали беженцами и выехали в Европу: чьи дома разрушили российские ракеты, чьи мужья и сыновья сейчас борются за победу Украины ценой собственных жизней.

Футбол существует для болельщиков и ради болельщиков. На наших матчах украинцы хотя бы на несколько часов забывают об ужасной войне дома, переключаются на положительные эмоции. Знакомятся, общаются друг с другом... хоть несколько часов они чувствуют себя как дома, понимаете? В той части Германии, где находится Гамбург, есть большая диаспора украинцев. Поэтому мы решили играть там, чтобы они смогли посетить матч украинской команды и поболеть за нас, - сказал Суркис.