Кто ждет Динамо в ЛЕ - аутсайдеры турнира, мотивированные львы, Артем Довбик и обидчик Кривбасса

Вот и пришло время для Лиги Европы. Турнир в сезоне 2024/2025 меняет формат. Главные изменения, как и в Лиге чемпионов, коснулись количества участников и структуры турнира. Групповой этап превращается в общий, а количество участников выросло до 36. Все клубы проведут по восемь матчей (четыре домашних и четыре выездных). После чего мы узнаем восемь сильнейших, которые и попадут в 1/8 финала. Следующие 16 команд проведут стыковые матчи. Последние 12 попрощаются с евросезоном.

Какие бы изменения не произошли, болельщиков ожидает масса увлекательных интригующих матчей. Конечно, все внимание украинцев будет приковано к киевскому "Динамо", которое проведет свой первый матч 25 сентября с итальянским "Лацио". Кроме "орлов", киевляне встретятся с:

"Хоффенхайм" (3.10.2024)

"Рома" (24.10.2024)

"Ференцварош" (7.11.2024)

"Виктория" (28.11.2024)

"Реал Сосьедад" (12.12.2024)

"Галатасарай" (21.01.2025)

РФШ (30.01.2025)

Домашние матчи "Динамо" будет проводить в Гамбурге (Германия). В "гости" к киевлянам приедут "Лацио", "Ференцварош", "Виктория", РФШ.

Кого из соперников будет пройти легче, а с кем придется попотеть?

Команды, которые можно обыгрывать

"Ференцварош" (Венгрия)

Венгерский клуб прекрасно себя чувствует в домашнем чемпионате. Шесть лет занимает первое место и в нынешнем сезоне вряд ли отдаст пальму первенства кому-то из соперников. Сегодня "фроди" идут на втором месте в турнирной таблице, но из семи матчей чемпионата они сыграли всего пять. И все пять выиграли, забив девять голов.

Янсен Паскаль, новый главный тренер "фроди" большое внимание уделяет обороне, что доказывает всего два пропущенных гола в пяти играх. Но "Ференцварош" и отлично умеет атаковать. Правда, на европейской арене у "фроди" атакующий футбол до первого забитого мяча. После чего они уходят в грамотную оборону, ловят соперников на ошибках и используют удачные моменты для контратак. "Ференцварош" - стабильная европейская команда, не претендующая на попадание в список топ-команд, которая иногда может и проваливать матчи. 22 августа 2024 года в матче с "Борац Баня Лука" (плей-офф Лиги Европы") "фроди" не смогли пробить оборону соперника. Правда, и сами не пропустили.

Если киевляне соберутся и внимательно отработают в обороне, шанс пройти венгерский клуб есть.

"Виктория Пльзень" (Чехия)

С "Викторией" украинские болельщики хорошо знакомы. Еще никто не забыл матчи "Кривбасса". Несмотря на поражение "бело-красно-черных", которые имели множество голевых моментов, но не смогли их реализовать, нельзя сказать, что киевлянам не хватит сил одолеть чешскую команду.

"Виктория" - команда атакующая. Но чаще всего больше одного гола в еврокубковых матчах не забивает (кроме матча с "Динамо Ч-Б, 18.08.2024). На домашней арене "Виктория" показывает нестабильный футбол. Из восьми матчей пять выиграла, два завершила ничьей и один проиграла. Тем не менее, можно отметить, что команда хорошо играет как в обороне так и в атаке. Главный бомбардир - Павел Шульц в 11 матчах (все турниры) нынешнего сезона отметился пятью голами.

"Хоффенхайм"

Команда из городка Зинсхайм в нынешнем сезоне показывает очень слабый футбол в Бундеслиге. Из четырех матчей выиграла всего один, а три проиграла. Несмотря на то, что в воротах "Хоффенхайма" стоит практически легенда немецкого футбола Оливер Бауман, который провел за клуб 495 матчей, пропускает в среднем 1,6 голов за 90 минут, статистика у клуба неприятная - 11 пропущенных мячей в четырех матчах. Это говорит о слабой защите, которая может подарить киевлянам голевые, а главное результативные моменты. Однако, не стоит киевлянам и забывать, что "Хоффенхайм" предпочитает играть в атакующий футбол. Крамарич, который в нынешнем сезоне уже забил четыре гола с игры и один пенальти, может команду СаШо огорчить.

"Хоффенхайм" перед матчем в Лиге Европы испытывает проблемы и в составе. Много футболистов травмированных. Матараццо (главный тренер команды) по ходу игры в каждом матче занимается вынужденными перестановками, что плохо влияет на сыгранность футболистов. Временами команде удается захватить инициативу, но это случается редко.

РФШ (Латвия)

Молодой латвийский клуб из города Рига не претендует на попадание в восьмерку лучших. С момента основания клуба прошло всего 13 лет. В 2016 году клуб получил право выступать в высшей футбольной лиге Латвии. С 2019 года РФШ регулярно принимает участие в квалификации Лиги Европы, Лиги чемпионов, Лиги конференций. В домашнем чемпионате РФШ входит в тройку лидеров. Команда играет уверенно в атаке и обороне. Звезда РФШ Янис Икауниекс идет на четвертом месте в списке бомбардиров Высшей лиги латвийского чемпионата. На его счету 11 голов в 17 матчах (2024 год).

С ними может повезти

"Рома" (Италия)

"Рома" с Артемом Довбиком пока в Серии А буксует. Занимает 10-е место в турнирной таблице. Из пяти матчей выиграла всего один, проиграла тоже один и три сыграла вничью. Перед пятым туром Серии А римляне оказались в очень неприятном положении. Руководство клуба неожиданно уволило Даниеле Де Росси и назначило нового главного тренера - Ивана Юрича. Собственно, с Юричем "волки" и одержали первую победу в сезоне 2024/2025. Вряд ли этот факт можно отнести к заслуге нового коуча. За несколько дней невозможно познакомиться с командой, донести до футболистов свою философию выстроить систему.

С "Ромой" киевляне встретятся 24 октября. Есть надежда, что "волки" к этому времени будут пребывать в состоянии адаптации и перестройки. Тем более, что футбол Юрича кардинально отличается от футбола Де Росси. С одной стороны, хорошо, что Юрич предпочитает играть с нападающим на острие. Значит, Артем не выпадет из основы. С другой стороны, нашим защитникам потребуется внимание, концентрация и удача на максимуме возможностей, чтобы обезвредить Довбика.

Отличительная черта футбола Юрича - железобетонная защита. Основными футболистами у тренера являются игроки обороны. И есть вероятность, что через месяц (на момент встречи с киевлянами), хорватский специалист добьется определенного положительного результата именно в этой зоне.

Пока "Рома" не впечатляет, но не нужно забывать, что команда имеет отличных исполнителей (Дибала, Салемакерс, Коне, Кристанте, Манчини), которые могут взять игру на себя и выдать неплохой результат.

"Реал Сосьедад" (Испания)

Один из самых сложных соперников - испанская команда из курортного города Сан-Себастьяна. Даже при том, что после семи туров Ла Лиги "бело-голубые" занимают 16-е место в турнирной таблице, матч скорее всего для киевлян будет очень сложным.

Но есть и хорошие новости для команды СаШо. "Реал Сосьедад" утонул в больших проблемах. В нынешнем сезоне команда не демонстрирует смелый атакующий футбол и уверенность в линии защиты. Почему? Летом клуб продал два ключевых игрока - защитника Ле Нормана и полузащитника Микеля Мерино.

Но киевлянам не следует расслабляться. "Реал Сосьедад" вот уже шесть лет возглавляет Иманоль Альгуасиль, который точно знает, как надо играть на турнирах такого уровня. Испанский специалист до декабря, скорее всего, найдет формулу успеха для своей команды.

С ними будет очень сложно

"Лацио" (Италия)

Первый матч киевляне проведут с итальянским "Лацио". Римский клуб завершил прошлый сезон на седьмом месте в Серии А, сегодня после пяти туров занимает восьмую строку. Однако, это вовсе не значит, что нам будет легко.

Летом команда получила нового главного тренера Игора Тудора, который проработал с командой пару месяцев и был уволен. Следующий коуч - Марко Барони пока держится. Итальянец пришел из "Вероны", с которой занял 13-е место в Серии А в предыдущем сезоне. Конечно, такие перемены на тренерском мостике не могли оказать положительное влияние на команду во время подготовки к сезону. Тем не менее, Барони удалось в кратчайшие сроки донести до футболистов свои требования и не провалить старт сезона. Большой плюс для Барони и "Лацио" - основной состав команды во время летнего трансферного окна не понес больших потерь. А это значит, что сыгранность между игроками осталась на прежнем уровне. Контролируемый центр поля, реактивные атаки по флангам, молниеносный выход из обороны в контратаки и хорошая защита - все это очень опасно для киевлян.

Перед матчем в Лиге Европы "Лацио" потерпело ощутимое поражение в Серии А от "Фиорентины" (2:1). А значит, "орлы" приедут вдвойне мотивированные, настроенные на победу, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

"Галатасарай" (Турция)

Вероятно, матч с "Галатасараем" будет одним из самых сложных. Во-первых, играть киевское "Динамо" с турецким клубом будет в январе - время, когда еще не начнется чемпионат Украины. Во-вторых, "Галатасарай" - сильный мотивированный соперник. Нельзя сказать, каким будет результат команды в январе, но сегодня турецкие "львы" занимают первое место в турнирной таблице домашнего чемпионата. В шести турах команда забила 20 голов, на шесть больше своего преследователя "Фенербахче".

"Галатасарай" проиграл "Янг Бойзу" в квалификации Лиги чемпионов. Это горькое поражение может сыграть определяющую роль в матче с "Динамо". Раненые "львы", скорее всего, включат всю свою мощь для того, чтобы выйти в этом матче победителем.

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