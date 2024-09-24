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Суркис: В матче с Лацио вижу единственный желаемый результат - победу
Президент киевского клуба - о поединке Лиги Европы
Фото: ФК Динамо Київ
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, чего ожидает от матча 1-го тура основного этапа Лиги Европы против римского "Лацио".
"Динамо" набрало хорошую форму, грамотно провело предсезонные сборы и качественно подошло к старту сезона. Мы имели непростую серию из 6 матчей в квалификации и от желаемого результата остановились буквально в одном шаге. Считаю, что мы ничем не уступали "Зальцбургу" и могли его проходить, но фортуна отвернулась от нас.
Ничего страшного, как говорят - это футбол! У нас молодой, амбициозный тренер, качественные футболисты, поэтому я, как президент клуба, как его болельщик, вижу единственный желаемый результат - победу над "Лацио". Наш соперник - двукратный чемпион Италии, представитель одной из четырех сильнейших клубных национальных лиг, поэтому матч будет очень сложным для нас. Но я верю в своих ребят, как и верит вся страна.
Буду ли я на стадионе в Гамбурге? Я стараюсь всегда быть рядом с командой во время ответственных матчей", - сказал Суркис в интервью немецкому изданию Hamburger Abendlblatt.
Матч "Динамо" - "Лацио" состоится в среду, 25 сентября и начнется в 22:00. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
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