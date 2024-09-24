Украинские арбитры будут работать на матче ЛЕ Айнтрахт - Виктория

На матче 1-го тура основного раунда Лиги Европы-2024/2025 "Айнтрахт" (Германия) - "Виктория" (Чехия) будет работать украинская бригада арбитров. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным судьей выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАА будут отвечать итальянец Люка Пайретто и грек Ангелос Эвангелу.

Напомним, матч состоится 26 сентября во Франкфурте. Начало - в 22:00 по Киеву.