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Украинские арбитры будут работать на матче ЛЕ Айнтрахт - Виктория
Главным судьей выступит Николай Балакин
Фото: ФК Динамо Київ
На матче 1-го тура основного раунда Лиги Европы-2024/2025 "Айнтрахт" (Германия) - "Виктория" (Чехия) будет работать украинская бригада арбитров. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Главным судьей выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАА будут отвечать итальянец Люка Пайретто и грек Ангелос Эвангелу.
Напомним, матч состоится 26 сентября во Франкфурте. Начало - в 22:00 по Киеву.
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