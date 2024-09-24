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Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе

Лига Европы

Ультрас "Гамбурга" обвинили киевский клуб в расизме и дискриминации

Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал протесты болельщиков "Гамбурга", которые раскритиковали немецкий клуб за сотрудничество с киевлянами.

Напомним, киевский клуб будет играть свои домашние матчи еврокубков на стадионе "Фолькспарштадион" в Гамбурге.

"Меня очень удивили эти протесты. Я уважаю болельщиков "Гамбурга", но эти протесты несправедливы. Футбольный клуб "Динамо" Киев никогда в своей истории не был замечен в дискриминационном поведении по отношению к кому-либо, включая футболистов, сотрудников клуба и обычных болельщиков.

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Более того, я считаю, что наш клуб уже много лет является примером мультикультурного футбольного общества. В составе "Динамо" играли и играют представители Южной Америки, Африки, Азии и разных европейских стран.

Все бывшие игроки "Динамо" с теплотой и уважением отзываются о времени, проведенном в Киеве, вспоминая эти времена с вниманием и заботой, которой они были окружены в нашем клубе. Более того, "Динамо" неоднократно участвовало в публичных акциях борьбы с расовой дискриминацией. В том числе, лозунг Say no to racism был размещен прямо в центре игровых футболок нашей команды в течение нескольких сезонов", - сказал Суркис.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Гамбург
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.09.2024 в 14:06
Зайвохромосомна ка.цапська смердюча наволоч мутить воду... А оскільки справжні ультрас люди недалкі і не відначаються високими розумовими здібностями, то ними легко маніпулювати.... Особливо за допомогою 30 серебряників... Таких "іуд" багато в усіх сферах...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
24.09.2024 в 14:06
Зайвохромосомна ка.цапська смердюча наволоч мутить воду... А оскільки справжні ультрас люди недалкі і не відначаються високими розумовими здібностями, то ними легко маніпулювати.... Особливо за допомогою 30 серебряників... Таких "іуд" багато в усіх сферах...
Ответить
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