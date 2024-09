Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал протесты болельщиков "Гамбурга", которые раскритиковали немецкий клуб за сотрудничество с киевлянами.

Напомним, киевский клуб будет играть свои домашние матчи еврокубков на стадионе "Фолькспарштадион" в Гамбурге.

Более того, я считаю, что наш клуб уже много лет является примером мультикультурного футбольного общества. В составе "Динамо" играли и играют представители Южной Америки, Африки, Азии и разных европейских стран.

Все бывшие игроки "Динамо" с теплотой и уважением отзываются о времени, проведенном в Киеве, вспоминая эти времена с вниманием и заботой, которой они были окружены в нашем клубе. Более того, "Динамо" неоднократно участвовало в публичных акциях борьбы с расовой дискриминацией. В том числе, лозунг Say no to racism был размещен прямо в центре игровых футболок нашей команды в течение нескольких сезонов", - сказал Суркис.