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Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе
Ультрас "Гамбурга" обвинили киевский клуб в расизме и дискриминации
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал протесты болельщиков "Гамбурга", которые раскритиковали немецкий клуб за сотрудничество с киевлянами.
Напомним, киевский клуб будет играть свои домашние матчи еврокубков на стадионе "Фолькспарштадион" в Гамбурге.
"Меня очень удивили эти протесты. Я уважаю болельщиков "Гамбурга", но эти протесты несправедливы. Футбольный клуб "Динамо" Киев никогда в своей истории не был замечен в дискриминационном поведении по отношению к кому-либо, включая футболистов, сотрудников клуба и обычных болельщиков.
Более того, я считаю, что наш клуб уже много лет является примером мультикультурного футбольного общества. В составе "Динамо" играли и играют представители Южной Америки, Африки, Азии и разных европейских стран.
Все бывшие игроки "Динамо" с теплотой и уважением отзываются о времени, проведенном в Киеве, вспоминая эти времена с вниманием и заботой, которой они были окружены в нашем клубе. Более того, "Динамо" неоднократно участвовало в публичных акциях борьбы с расовой дискриминацией. В том числе, лозунг Say no to racism был размещен прямо в центре игровых футболок нашей команды в течение нескольких сезонов", - сказал Суркис.
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