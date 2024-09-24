Динамо Киев - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Первый матч киевляне проведут с итальянским "Лацио". Римский клуб завершил прошлый сезон на седьмом месте в Серии А, сегодня после пяти туров занимает восьмую строчку. Однако, это вовсе не означает, что нам будет легко. После немалых тренерских изменений, сейчас команду возглавляет Марко Барони. Ему удалось не провалить старт сезона, однако в последние выходные "Лацио" потерпел ощутимое поражение в Серии А от "Фиорентины" (2:1). А значит, "орлы" приедут вдвойне мотивированные, настроенные на победу, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

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"Динамо" после пяти подряд побед в чемпионате, на прошлой неделе на своем поле сыграло в нулевую ничью с "Рухом". Учитывая календарь матчей в Лиге Европы, подопечным Александра Шовковского надо начать этот турнир с победы, поскольку будущие соперники будут не легче, чем "орлы". В 2018 году киевляне дважды встречались с римлянами и тогда наши футболисты не смогли переиграть соперника. Удастся ли сделать на этот раз, покажет завтрашний поединок.

Лига Европы, первый тур

25 сентября, 22:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион"

Динамо Киев - Лацио

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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