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Мирон Маркевич: Убежден, что Динамо даст бой Лацио
Известный тренер - о шансах киевлян в матче Лиги Европы
Фото: ФК Динамо Київ
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, чего ожидает от "Динамо" в поединке 1-го тура основного этапа Лиги Европы против "Лацио".
"Подопечные Александра Шовковского своей игрой в текущей еврокубковой кампании заслужили одобрительных отзывов. По моему мнению, киевляне прибавили во всех компонентах и главное, что стали быстрее принимать решения на футбольном поле.
Кстати, это хорошо, что динамовцы генеральную репетицию перед экзаменом с "Лацио" провели в УПЛ именно с "Рухом" - молодой, амбициозной командой, которая не боится авторитетов. Львовяне благодаря интенсивности, желанию бороться до конца часто создавали угрозы у ворот киевлян и это должно стать для них уроком. Надеюсь, что работа над ошибками будет проведена, потому что "Лацио" - соперник более серьезный, хотя и потерял нескольких ведущих игроков. Да, "Лацио" не на ведущих ролях в Серии А, но у итальянских клубов всегда был высокий рейтинг на международной арене.
Все же, я убежден, что завтра динамовцы дадут бой "Лацио", - рассказал Маркевич.
Матч "Динамо" - "Лацио" состоится в среду, 25 сентября и начнется в 22:00. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
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