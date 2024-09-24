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Мирон Маркевич: Убежден, что Динамо даст бой Лацио

Лига Европы

Известный тренер - о шансах киевлян в матче Лиги Европы

Мирон Маркевич: Убежден, что Динамо даст бой Лацио

Фото: ФК Динамо Київ

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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, чего ожидает от "Динамо" в поединке 1-го тура основного этапа Лиги Европы против "Лацио".

"Подопечные Александра Шовковского своей игрой в текущей еврокубковой кампании заслужили одобрительных отзывов. По моему мнению, киевляне прибавили во всех компонентах и главное, что стали быстрее принимать решения на футбольном поле.

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Кстати, это хорошо, что динамовцы генеральную репетицию перед экзаменом с "Лацио" провели в УПЛ именно с "Рухом" - молодой, амбициозной командой, которая не боится авторитетов. Львовяне благодаря интенсивности, желанию бороться до конца часто создавали угрозы у ворот киевлян и это должно стать для них уроком. Надеюсь, что работа над ошибками будет проведена, потому что "Лацио" - соперник более серьезный, хотя и потерял нескольких ведущих игроков. Да, "Лацио" не на ведущих ролях в Серии А, но у итальянских клубов всегда был высокий рейтинг на международной арене.

Все же, я убежден, что завтра динамовцы дадут бой "Лацио", - рассказал Маркевич.

Матч "Динамо" - "Лацио" состоится в среду, 25 сентября и начнется в 22:00. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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