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Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
Киевляне начинают основной этап еврокубков
Фото: ФК Динамо Київ
Лига Европы, первый тур
25 сентября, 22:00. "Гамбург Арена"
Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В прошлом сезоне "Динамо" не играло основной раунд еврокубков, в позапрошлом – с треском провалилось в группе Лиги Европы с "Фенербахче", "Ренном" и АЕК, набрав одно очко за шесть туров. А вот в этом сезоне сыграет. И сделает это в надежде для украинских болельщиков, ведь ее киевляне вселили во время матчей квалификации Лиги чемпионов.
Также “бело-синие” дебютируют в статусе номинальных хозяев на стадионе в Гамбурге, где проведут минимум четыре матча второго по престижности клубного турнира Европы. В прошлом году здесь играл "Шахтер", и получилось довольно неплохо: это касается как результатов, так и количества болельщиков на трибунах. Как же будет в этот раз?
Новости Динамо
В субботу киевляне провели второй за прошлую неделю матч УПЛ. Несколькими днями раньше победили "Ворсклу", а вот на выходных с “Рухом” справиться не смогли. Обе команды нанесли немного ударов по воротам. Но здесь статистика – не показатель. Матч имел интересное наполнение с обеих сторон. И соперник у киевлян был очень порядочный. По крайней мере, на уровне УПЛ.
В чемпионате "Динамо" идет в лидерах, имея одинаковое количество очков с "Александрией". И это еще у киевлян матч в запасе. Собственно, как и еще у пяти коллективов из первой семерки турнирной таблицы.
Если вернуться к еврокубковому пути, то он оказался действительно интересным. Первоначально были разгромы мокшанских друзей из Белграда – "Партизана" (6:2, 3:0). Затем – напряженная борьба с “Рейнджерсом”, где выстоял психологически сильнее. И это было "Динамо" (1:1, 2:0). А вот против "Зальцбурга" в решающем раунде плей-офф квалификации "бело-синие" смогли зацепиться только за одну ничью (1:1), проиграв первый поединок дома 0:2.
Кадры хозяев
Киевляне на официальном сайте подтвердили, что Волошин, Михайленко и Шепелев этот матч пропустят, но будут в общей группе сразу после него. Также на этой неделе должен начать тренироваться Попов, который пропустил последние четыре матча команды. Но вряд ли он будет полноценно готов к игре в Гамбурге.
Новости Лацио
"Орлы" провели также интересный матч на выходных. Но он был более результативен. И главное, что “Лацио” играло на день позже, чем киевляне: в воскресенье, а не в субботу. Римляне забили в ворота "Фиорентины" в первом тайме: отличился Марио Хила. Но после перерыва флорентийская команда забила дважды. И в обоих случаях с пенальти. В частности, решающий – на 90-й минуте встречи. Положительного настроения такой матч точно не прибавляет.
За пять туров Серии А "Лацио" заработал семь очков. В активе команды две домашние победы: над "Вероной" и "Венецией". Теперь римляне идут на восьмом месте в турнирной таблице.
Приблизительно на том, на котором они финишировали в прошлом году. В сезоне 23/24 “Лацио” занял седьмое место в Серии А. Благодаря этому вышел сразу в основной раунд Лиги Европы. Так что в Гамбурге команда Марко Барони только начнет свою еврокампанию в этом сезоне.
Кадры гостей
Прошлый матч пропускали Кастельянос и Жиго. Первый – основной бомбардир команды этого сезона (три гола в четырех матчах). Второй – арендованный у "Марселя" летний новичок, который еще не играл за римлян. Но у обоих есть шансы быть готовыми к матчу с киевлянами.
Последние пять матчей Динамо и Лацио
Последние пять встреч хозяев
- 21.09. Динамо – Рух 0:0 (УПЛ)
- 18.09. Динамо – Ворскла 3:1 (УПЛ)
- 14.09. Заря – Динамо 0:2 (УПЛ)
- 01.09. Динамо – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 27.08. Зальцбург – Динамо 1:1 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 22.09. Фиорентина – Лацио 2:1 (Серия А)
- 16.09. Лацио – Верона 2:1 (Серия А)
- 31.08. Лацио – Милан 2:2 (Серия А)
- 24.08. Удинезе – Лацио 2:1 (Серия А)
- 18.08. Лацио – Венеция 3:1 (Серия А)
Личные встречи между соперниками
15.03.2018. Динамо – Лацио 0:2 (1/8 финала ЛЕ)
08.03.2018. Лацио – Динамо 2:2 (1/8 финала ЛЕ)
02.11.1999. Динамо – Лацио 0:1 (Первый этап ЛЧ)
22.09.1999. Лацио – Динамо 2:1 (Первый этап ЛЧ)
Ориентировочные составы на матч
"Динамо": Бущан – Тимчик, Себальос, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев – Ванат.
"Лацио": Проведел – Лаццари, Хила, Романьоли, Тавареш – Гендузи, Ровелла – Исакен, Диа, Дзакканьи – Нослин.
Ставки и коэффициенты на матч Динамо – Лацио
Прогноз на матч Динамо – Лацио от UA-Футбол
Состав “Лацио” имеет довольно много знакомых и нам, и в Европе имен. Кто-то играл раньше на высоком уровне, кто-то до сих пор выступает за сборные Франции, Италии и т. д. Но в этом сезоне (да и в прошлом) римляне имели статус середнячка.
Индивидуально некоторые футболисты сильны, а вот из-за командности эти преимущества скорее нивелируются, чем развиваются. "Динамо" наоборот в этом сезоне стали настоящим коллективом. И у киевлян есть мощные индивидуальные игроки, которые под руководством Шовковского расцвели. Поэтому явное предпочтение кому-то отдать нельзя. Прогноз: Ничья.
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