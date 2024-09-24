UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): Лацио (Италия)

Киевское "Динамо" лидирует в УПЛ и неплохо зарекомендовало себя в квалификации Лиги чемпионов. Да, не удалось пройти "РБ Зальцбург", но в целом мало кто упрекнул Александра Шовковского именно в аспекте качества игры. В футболе такое бывает – ты действительно демонстрируешь уровень, однако не достигаешь конечного результата.

И теперь фанаты надеются, что "бело-синие" не снизят планку и хорошо зарекомендуют себя в борьбе с "Лацио". Римляне посредственно стартовали в Серии А, находятся в процессе перестройки – возможно, удастся не оконфузиться, или зацепиться за три очка? Предлагаем детальнее присмотреться к "бьянкочелести".

Общая история

"Лацио" только дважды брал Скудетто, давненько не выигрывал ничего стоящего (последняя награда – Суперкубок Италии в 2019-м), однако сегодня всё равно ассоциируется пусть не с грандом, но крепким, претенциозным топом. Да и если отбросить лирику, то трофеев хватает – шестнадцать "чашек" во всех турнирах подняли "орлов" на четвертую позицию, сразу после "Ювентуса", "Милана" и "Интернационале".

"Что с тех Кубков/Суперкубков?" - такое утверждение пролетает стопроцентно мимо. Римляне обладают и международными регалиями – в 1998-м приблизились к триумфу в Кубке УЕФА (мечта ускользнула с разгромом "нерадзурри" 0:3), зато в следующем сезоне закрыли гештальт.

Продвигаясь в Кубке обладателей кубков, итальянцы справились с "Лозанной", "Партизаном", "Паниониосом", московским "Локомотивом" и "Мальоркой" (в решающей битве отличились Кристиан Вьери и Павел Недвед). Думаете, это не престижно? Тогда же знаменитый Свен-Йоран Эрикссон пополнил коллекцию Суперкубком УЕФА – Марсело Салас забил единственный мяч "Манчестер Юнайтед".

Вообще конец 1990-х-начало 2000-х – пик "бьянкочелести". Надлежащее финансирование и правильный менеджмент (ключевую роль исполнил Эрикссон) помогли сформировать шикарный состав – Лука Маркеджани, Паоло Негро, Джузеппе Фавалли, Алессандро Неста, Синиша Михайлович, Диего Симеоне, Павел Недвед, Хуан Себастьян Верон, Роберто Манчини и Симоне Индзаги воспринимались как звезды.

Неудивительно, что в течение нескольких лет швед оформил семь трофеев (напомним, из шестнадцати общих), и очень жаль, что вскоре все лопнуло – концерн "Cirio", который удерживал "бело-небесно-голубых", обанкротился, что в свою очередь спровоцировало повальный уход лидеров и логическое снижение результатов.

Клаудио Лотито, пришедший в 2004-м, спас "Лацио" от полного экономического коллапса, но не сумел вернуть былую славу. Амбиции никуда не делись, а вот на практике все не так радужно – за время новой эры клуб лишь четыре раза принял участие в группе ЛЧ.

Фанаты, ища виновных, вступали в конфронтацию с президентом, но все зря – функционер, известный жесткой рукой и экспрессивной манерой, выдержал не один удар и до сих пор капитанит на корабле. Иногда этот самый корабль приближается к успеху, как с Симоне Индзаги или ранним Маурицио Сарри, иногда несется неизвестно куда с риском провалиться по всем параметрам. Ну, хоть не скучно.

История встреч с "Динамо"

Команды мерялись силами четыре раза. На групповой стадии ЛЧ-1999/00 "орлы" оказались мощнее и с 14-ю баллами в активе выиграли квартет – там кроме "Динамо" расположились леверкузенский "Байер" и словенский "Марибор".

В Вечном городе нам повезло открыть счет (Сергей Ребров повел на 68-й минуте), однако уже через несколько эпизодов подопечные Валерия Лобановского "горели" 1:2 – картину вверх дном перевернули Паоло Негро и Марсело Салас. В Киеве также случилась трагедия (0:1) – Рамиз Мамедов, в желании опередить Дарио Марколина, случайно срезал мяч в собственные ворота.

С другой стороны, нет смысла спорить с мощью тогдашней версии "Лацио" - ребята гнались за Скудетто, а украинцы после того, как выдали легендарную кампанию 1998/99, несколько перегорели и долго собирались вместе. "Динамо" все же шагнуло во второй этап, но сделало это без какой-то феерии – показательно допустило проигрыш „Марибору“ и гарантировало участие лишь благодаря лучшей разнице, установленной над немцами.

В дальнейшем "бело-синие" едва не пробились в четвертьфинал (на этот раз при одинаковом количестве очков дальше двинулся мадридский "Реал"), а вот итальянцы таки запрыгнули в плей-офф, где уступили симпатичной "Валенсии" 3:5.

Еще один поединок случился весной 2018-го в 1/8-й Лиги Европы – накануне коллектив Александра Хацкевича благодаря правилу выездного гола оставил позади АЕК (1:1), а римляне убедительно одолели бухарестский "Стяуа" (5:2).

На удивление, очный матч на "Стадио Олимпико" получился равным (2:2) – хозяева дважды огорчили Дениса Бойко, столько же раз из сетки достал и Стракоша. Причем наше исполнение – просто "белиссимо": пятка Виктора Цыганкова и дальний удар Жуниора Мораеса заслужили на звание "украшение вечера".

Обидно, что на НСК "Олимпийский" подобный настрой не прослеживался совсем близко – "Лацио" постоянно прессинговал, шел вперед и постепенно "задушил" соперника. Активность опытного Лукаса Лейвы и Стефана де Врея принесла дивиденды и поставила точку для Хацкевича; правда, бьянкочелести радовались недолго – в следующем раунде их перестрелял драйвовый "РБ Зальцбург" Марко Розе (5:6).

Современное состояние

а) тренер

2024-й – год интенсивных изменений на тренерском мостике. В марте Маурицио Сарри понял, что исчерпал себя, и попросился на выход, а в начале июня клуб уже сам попрощался с Игорем Тудором. Хорват хорошо завершил сезон, - 6 побед, 3 ничьи и 2 поражения, - но имел претензии к будущей комплектации состава, что не понравилось его работодателям (все в стиле Клаудио Лотито).

Сейчас на мостике верховодит 61-летний Марко Барони, известный в прошлом центрбек "Падовы", "Лечче", "Наполи" и "Болоньи". По окончании карьеры руководил молодежкой "Ювентуса" (с Даниэле Ругани триумфовал в Примавере 2012/13) и даже рассматривался в роли преемника Антонио Конте. Действуя самостоятельно, пытался сохранить "Сиену", "Беневенто" и "Фрозиноне" в элите, впрочем, с двумя последними проектами не удержался.

В 2021-м принял "Лечче" и обеспечил промоушн с лидирующей ступеньки (71 зачетный пункт). Что важно, "желто-красные" нашли в себе ресурсы, чтобы сразу не вылететь – по ходу дистанции справились с "Аталантой" (2:1), "Лацио" (2:1), дали бой "Наполи" (1:1), "Милану" (2:2) и "Роме" (1:1). На финише Барони мог похвастаться 36 очками – это на пять больше, чем у боровшейся за выживание "Вероны", которая добилась своего благодаря обыгрышу "Специи" в стыках (3:1).

Туда, собственно говоря, алленаторе и отправился, причем в отличие от Марко Дзаффарони, спокойно избежал падения в Серию В. Примечательно, что в кампании 2023/24 "мастифы" заняли тринадцатую строчку и обогнали знакомый "Лечче" – да, у обоих равное количество очков (по 36), зато у "Вероны" лучшая разница забитых и пропущенных. Мелочь, а приятно.

Барони справедливо заслужил вызов, но пока что посредственный в Риме. Ошибки для новичка – это абсолютно приемлемо, главное не потерять контроль. В пяти турах "орлы" нокаутировали "Венецию" (3:1) и "Верону" (2:1), имели прекрасную возможность повторить то же самое с "Миланом", однако отпустили ситуацию (2:2). 1:2, установленные с "Фиорентиной", тоже с особым неприятным привкусом – "Лацио" подытожил первый тайм минимальным преимуществом, а затем растерялся под натиском Альберта Гудмундссона и спасовал 1:2.

Мы не готовы (да и не советуем) спускать собак на этого специалиста. Марко прославился отшлифованной обороной в "Лечче" (выстроил шестую защиту и, как мы убедились, успешно противостоял грандам), однако все же нес ответственность за локальные задачи. "Лацио" предлагает большие возможности, и Барони по-тихоньку учится; в то же время это прекрасный тактик, умело оперирующий схемами и создающий достаточную глубину, чтобы его команда не рассыпалась с легкостью карточного домика. Нужна практика и вера.

б) команда

Летом "Лацио" провел точечную трансферную кампанию – пригласил таких игроков как Маттео Гендузи (13 млн. евро, полноценно выкуплен у "Марселя"), Лум Чауна (10 млн. евро, из "Салернитаны"), Тиждани Нослин (8,90 млн. евро, из "Вероны"), Фисайо Деле-Баширу (2 млн. евро, арендованный из "Хатайспора"), Самуэль Жиго (500 тыс. евро, арендованный из "Марселя") и Филиппе Бордон (500 тыс. евро, из "Ферровиарии"). Также есть несколько свободных агентов и привлеченных из академии, но все они не столь известны и пока что направлены на расширение скамейки запасных.

Что касается продаж, то первым делом ушли Луис Альберто (10,5 млн. евро, в "Аль-Духиляль"), Луиш Мишимиану (8,10 млн. евро, в "Альмерию"), Рауль Моро (2,5 млн. евро, в "Вальядолид") и Чиро Иммобиле (2 млн. евро, в "Бешикташ"). Ряд имен подался в аренды (например, бывший "дончанин" Маркос Антонио), либо вообще потеряли актуальность в глазах тренерского штаба – тот же Фелипе Андерсон бесплатно присоединился к "Палмейрасу").

Можно сказать, что сейчас "орлы" обновляются, и это в купе с недавно прибывшим Барони дает дисбаланс. Но какой смысл требовать, если адаптируются и коуч, и раздевалка? Подчеркнём ещё раз: при соответствующих обстоятельствах "Лацио" имеет право на погрешность и индульгенцию от общества.

Адам Марушич, Иван Проведель, Алессио Романьоли, Маттия Дзаканьи, Мануэль Лаццари находятся на месте, и одна из их миссий заключается в том, чтобы быстрее интегрировать новичков в обойму. Например, Булай Диа, взятый у "Салернитаны", уже успел забить 2 гола – "Милану" и "Вероне".

Итог

"Динамо" нравится стартом в УПЛ (как-никак, лидер) и вселило надежду в квалифай-раунде ЛЧ. В то же время только дурак спишет „Лацио“ – эта команда хоть и держится в середине таблицы, но контролирует ход событий; при хорошем раскладе потенциальные три очка выведут ее в зону еврокубков. Не следует забывать, что динамика, физическая подготовка и организованность, предложенная Серией А, лучше – соответственно, не следует удивляться, почему римляне наделены статусом фаворита. Не безоговорочного из-за факторов, описанных в материале, но способного взять свое.

Мы допускаем, что киевляне могут победить (в футболе случается всякое), но не слишком верим в такой сценарий. Впрочем, охотно "топим" за вариант ничьей – ранее Александр Шовковский доказал, что выжимает результат из соперников, обремененных своими проблемами.

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