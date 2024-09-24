Тен Гаг перед матчем с Твенте: Неприятно причинять боль тому, кого ты любишь

На этой неделе стартует новый сезон Лиги Европы. Среди ее участников есть "Манчестер Юнайтед", который в первом туре встретится с "Твенте". Это будет особой встречей для руководителя "красных дьяволов" Эрика Тен Гага, который свою профессиональную карьеру провел в этом клубе, а также начинал свою тренерскую деятельность, руководя игроками с U-17.

"Ну, между "МЮ" и "Твенте" существует много общих связей. Между мной и Рене Хаке [ассистент тренера "МЮ"], мной и Руудом [ван Нистелроем]. Кроме того, связи налажены через различных игроков "Аякса", с которыми мы все были связаны. Я бы предпочел сыграть против кого-то другого [кроме "Твенте"]. Неприятно причинять боль тому, кого ты любишь", - заявил Эрик Тен Гаг.

Добавим, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Твенте" состоится 25 сентября в 22:00 на стадионе "Олд Траффорд".