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Тен Гаг перед матчем с Твенте: Неприятно причинять боль тому, кого ты любишь

Лига Европы

У нидерландца особые отношения с завтрашним оппонентом

Тен Гаг перед матчем с Твенте: Неприятно причинять боль тому, кого ты любишь

Getty Images / Global Images Ukraine

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На этой неделе стартует новый сезон Лиги Европы. Среди ее участников есть "Манчестер Юнайтед", который в первом туре встретится с "Твенте". Это будет особой встречей для руководителя "красных дьяволов" Эрика Тен Гага, который свою профессиональную карьеру провел в этом клубе, а также начинал свою тренерскую деятельность, руководя игроками с U-17.

"Ну, между "МЮ" и "Твенте" существует много общих связей. Между мной и Рене Хаке [ассистент тренера "МЮ"], мной и Руудом [ван Нистелроем]. Кроме того, связи налажены через различных игроков "Аякса", с которыми мы все были связаны. Я бы предпочел сыграть против кого-то другого [кроме "Твенте"]. Неприятно причинять боль тому, кого ты любишь", - заявил Эрик Тен Гаг.

Добавим, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Твенте" состоится 25 сентября в 22:00 на стадионе "Олд Траффорд".

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Манчестер Юнайтед Твенте (Энсхеде) Эрик тен Хаг
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Источник:
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
24.09.2024 в 16:51
Будет смешно, если Твенте причинит боль МЮ
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
24.09.2024 в 16:51
Будет смешно, если Твенте причинит боль МЮ
Ответить
0
0

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