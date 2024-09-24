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Первый тур Лиги Европы. На позиции Украины в ТК наступает Швеция, борьба в рейтинге клубов
Анонс матчей первого тура Лиги Европы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.
Первый тур Лиги Европы разделен на два игровых дня.
В Лиге Европы от Украины сыграет киевское "Динамо" – очень важно держать темп по набору очков в Таблицу коэффициентов, чтобы не упасть на 23-е место, которое может отправить чемпиона УПЛ на старт с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Ближайшие преследователи Украины, которая сейчас идет на 21-м месте, - это Словакия и Венгрия. Но наибольшую угрозу создает Швеция, которая отстает почти на три балла.
Дело в том, что Швеция представлена в основном раунде еврокубков тремя командами, имеет делитель "4", и выступает в менее статусных турнирах, где соперники, по сравнению с Лигой чемпионов, проще. А вот Словакия, Венгрия, Хорватия, которые тоже являются конкурентами Украины, соревнуются на топ-уровне.
Итак, Швеция. На неделе "Эльфсборг" сыграет с АЗ (Нидерланды), а "Мальме" – с "Рейнджерс". В шведско-шотландской паре, на первый взгляд, есть конфликт интересов, ведь "Рейнджерс" – конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов. А в этом рейтинге украинской команде важно быть наивыше среди представителей стран, которые идут в Таблице коэффициентов ниже десятого места. Тогда будет шанс напрямую отобраться в Лигу чемпионов 2025/26. Однако "Рейнджерс" имеет проблемы в чемпионате Шотландии (а конкурентом "Шахтера" он может быть только при условии чемпионства во внутренней лиге), да и вообще Таблица коэффициентов важнее, поэтому болеть в этой паре стоит именно против шведов.
В борьбе за позиции в рейтинге клубов для нас также важно положение греческих ПАОКа и "Олимпиакоса".
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- АЗ (Нидерланды) 19:45 "Эльфборг" (Швеция);
- "Галатасарай" (Турция) 22:00 ПАОК (Греция);
- "Динамо" (Украина) 22:00 "Лацио" (Италия).
- "Мальме" (Швеция) 19:45 "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Лион" (Франция) 22:00 "Олимпиакос" (Греция).
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