Первый тур Лиги Европы. На позиции Украины в ТК наступает Швеция, борьба в рейтинге клубов

Первый тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Первый тур Лиги Европы разделен на два игровых дня.

В Лиге Европы от Украины сыграет киевское "Динамо" – очень важно держать темп по набору очков в Таблицу коэффициентов, чтобы не упасть на 23-е место, которое может отправить чемпиона УПЛ на старт с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ближайшие преследователи Украины, которая сейчас идет на 21-м месте, - это Словакия и Венгрия. Но наибольшую угрозу создает Швеция, которая отстает почти на три балла.

Дело в том, что Швеция представлена в основном раунде еврокубков тремя командами, имеет делитель "4", и выступает в менее статусных турнирах, где соперники, по сравнению с Лигой чемпионов, проще. А вот Словакия, Венгрия, Хорватия, которые тоже являются конкурентами Украины, соревнуются на топ-уровне.

Итак, Швеция. На неделе "Эльфсборг" сыграет с АЗ (Нидерланды), а "Мальме" – с "Рейнджерс". В шведско-шотландской паре, на первый взгляд, есть конфликт интересов, ведь "Рейнджерс" – конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов. А в этом рейтинге украинской команде важно быть наивыше среди представителей стран, которые идут в Таблице коэффициентов ниже десятого места. Тогда будет шанс напрямую отобраться в Лигу чемпионов 2025/26. Однако "Рейнджерс" имеет проблемы в чемпионате Шотландии (а конкурентом "Шахтера" он может быть только при условии чемпионства во внутренней лиге), да и вообще Таблица коэффициентов важнее, поэтому болеть в этой паре стоит именно против шведов.

В борьбе за позиции в рейтинге клубов для нас также важно положение греческих ПАОКа и "Олимпиакоса".

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы. 25.09.2024

АЗ (Нидерланды) 19:45 "Эльфборг" (Швеция);

"Эльфборг" (Швеция); "Галатасарай" (Турция) 22:00 ПАОК (Греция);

ПАОК (Греция); "Динамо" (Украина) 22:00 "Лацио" (Италия).

Лига Европы. 26.09.2024

"Мальме" (Швеция) 19:45 "Рейнджерс" (Шотландия);

"Лион" (Франция) 22:00 "Олимпиакос" (Греция).