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Вместе с Поповым. Шовковский взял на матч с Лацио 24 игрока
Денис не играл с конца августа из-за травмы
fcdynamo.com
Киевское "
Делегация «бело-синих» добираясь до места своей дислокации на севере Германии, использовала три разных транспорта – поезд, самолет и автобус. В общей сложности дорога в одну сторону заняла около 18 часов.
В предстоящем поединке тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболиста.
Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко;
Защитники: Караваев, Дубинчак, Беловар, Попов, Себальос, Тимчик, Михавко, Дячук, Малыш, Овчаренко;
Полузащитники: Буяльский, Ярмоленко, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Брагару, Бражко, Рубчинский;
Нападающие: Герреро, Ванат.
Отдельно отметим возвращение в заявку киевлян защитника Дениса Попова, который не выходил на поле из-за травмы с конца августа.
Напомним, что матч "Динамо" – " Лацио " состоится в среду, 25 сентября, и начнется в 22:00.
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