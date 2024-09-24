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Вместе с Поповым. Шовковский взял на матч с Лацио 24 игрока

Лига Европы
Обновлено

Денис не играл с конца августа из-за травмы

Вместе с Поповым. Шовковский взял на матч с Лацио 24 игрока

fcdynamo.com

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Киевское "Динамо" прибыло в Гамбург на матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА против римского "Лацио".

Делегация «бело-синих» добираясь до места своей дислокации на севере Германии, использовала три разных транспорта – поезд, самолет и автобус. В общей сложности дорога в одну сторону заняла около 18 часов.

В предстоящем поединке тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболиста.

Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко;

Защитники: Караваев, Дубинчак, Беловар, Попов, Себальос, Тимчик, Михавко, Дячук, Малыш, Овчаренко;

Полузащитники: Буяльский, Ярмоленко, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Брагару, Бражко, Рубчинский;

Нападающие: Герреро, Ванат.

Отдельно отметим возвращение в заявку киевлян защитника Дениса Попова, который не выходил на поле из-за травмы с конца августа.

Напомним, что матч "Динамо" – " Лацио " состоится в среду, 25 сентября, и начнется в 22:00.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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