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Экс-кипер Динамо: Лацио такая команда, что сама не играет, и другому не дает

Лига Европы

Мысли об игре римлян

Экс-кипер Динамо: Лацио такая команда, что сама не играет, и другому не дает

instagram.com/official_sslazio

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Экс-вратарь "Динамо" Владимир Цыткин, который затем был тренером сборных Украины всех возрастов, сделал прогноз на завтрашний поединок группового раунда Лиги Европы, в котором киевляне примут римский "Лацио".

"Если откровенно, то я не являюсь поклонником итальянского футбола, видимо, из-за его прагматичности. Однако каждый выбирает свой путь на вершину. Так вот, по моему мнению, "Лацио" как раз из тех команд, которая, образно говоря, сама не играет и другому не дает. Особенно это стало заметно по "Лацио" нынешнего образца.

Убежден, что завтра динамовцам будет сложно преодолевать плотную опеку римлян, соперничество будет точиться на каждом клочке поля. Если киевляне будут иметь преимущество в скорости принятия решений, будут хозяевами на флангах, то у них появятся шансы склонить чаши весов в свою сторону. Но я думаю, что соперники обменяются голами – 1:1. Для обеих команд заработать по очку на старте это неплохой вариант", - сказал Цыткин.

Напомним, что матч "Динамо" – "Лацио" состоится в среду, 25 сентября, в немецком Гамбурге и начнется в 22.00 по киевскому времени.

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Динамо (Киев) Лацио (Рим) Владимир Цыткин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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