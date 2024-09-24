Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фавориты турнира вступают в бой
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вслед за Лигой чемпионов, начинается и Лига Европы. В одном из матчей 1-го тура состоится поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Твенте".
Игра пройдет на "Олд Траффорд". Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2. Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - ТвентеСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале
- Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе
- Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ
- Кто ждет Динамо в ЛЕ - аутсайдеры турнира, мотивированные львы, Артем Довбик и обидчик Кривбасса
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн