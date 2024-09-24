Манчестер Юнайтед - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Вслед за Лигой чемпионов, начинается и Лига Европы. В одном из матчей 1-го тура состоится поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Твенте".

Игра пройдет на "Олд Траффорд". Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2. Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.