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Манчестер Юнайтед - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Фавориты турнира вступают в бой

Манчестер Юнайтед - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вслед за Лигой чемпионов, начинается и Лига Европы. В одном из матчей 1-го тура состоится поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Твенте".

Игра пройдет на "Олд Траффорд". Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2. Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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