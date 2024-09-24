Шовковский: Для Динамо, как и для скандинавских стран, новый формат еврокубков довольно неудобен

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы с "Лацио", который состоится в среду, 25 сентября.

– Какие у вас ожидания от нового формата основной стадии еврокубка?

- В общем это мой первый опыт выступлений в европейских турнирах в качестве главного тренера, поэтому я не знаю, как было в предыдущие разы. Но этот формат, безусловно, очень интересен, многие высказывания уже были по этому поводу, в том числе относительно больших нагрузок, которые ложатся на футболистов, которые не только защищают цвета своих клубов, но и выступают за свои национальные сборные. И мы уже имеем отголоски того, что этот график очень сложен, и у игроков просто нет достаточно времени на восстановление.

К этому нужно добавить, что для нашей команды, так же и для скандинавских стран, этот формат довольно неудобен, потому что в январе команды еще не играют матчи в своих национальных чемпионатах. Это тоже дает дополнительные нагрузки и сложности, также не нужно забывать о проблемах, связанных с нашей логистикой в ​​связи с происходящей в нашей стране ситуацией. Но при этом очень интересно посмотреть, как будет претворяться в жизнь этот новый формат. Будет больше матчей против исповедующих разные стили команд и "Лацио" – команда, представляющая одну из сильнейших лиг Европы, и борется в ней за самые высокие места. В нынешнем сезоне римляне дважды выиграли, дважды проиграли и однажды сыграли вничью на внутренней арене. Мы следим за их выступлениями, и завтра ждем интересный матч.

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– В последних матчах у "Лацио" были определенные проблемы в фазе обороны. Как вы планируете их использовать?

– Во всех матчах, которые "Лацио" сыграл в Серии А, они в каждом забивали, но при этом в каждом пропускали. В последнем матче это были два пенальти, и по последним нововведениям в правилах можно много дискутировать, были ли они вообще. Но для нас в первую очередь важно, как команда строит свою игру в обороне, в атаке, какие сильные стороны, какие слабые. Мы доносим это до наших игроков, от этого и строим свою стратегию.

Также вы должны понимать, что ситуация в нашей стране придает нам сложности. Мы посчитали, что с момента выезда с клубной базы и до прибытия в гостиницу в Гамбурге прошло 19 часов.

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– У вас был опыт игр против "Лацио" в качестве игрока, в том числе вы играли против них в Риме. Как считаете, будет ли для "Динамо" плюсом, что матч состоится не на их территории?

- Вы должны понимать, что это совершенно разные ситуации – когда ты играешь и когда готовишь команду к матчу. Это первое. Во-вторых, очень много времени прошло с того периода. И формат изменился, сейчас нет преимущества выездного гола. Сейчас все команды планируют и готовятся, и новый формат обязывает играть на победу в каждой игре, чтобы занимать места как можно выше, чтобы продолжать бороться за сам трофей.

– Из восьми голов, что "Лацио" пропустило в этом сезоне, ровно половина влетела в их ворота в первые 15 минут игры. Можно ли рассчитывать на агрессивное начало от "Динамо"?

– То есть вы считаете, что после 15 минут игра завершается? (улыбается) Мы ожидаем интересную игру, от которой, надеюсь, получат удовольствие болельщики. Необходимо сохранять концентрацию в течение всей игры – как в течение 90 минут, так и компенсированного времени.