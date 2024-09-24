Ярмоленко: Будет интересно проверить себя в матче с Лацио

Вингер " Динамо " Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против римского "Лацио", который состоится в среду, 25 сентября.

– Что вы думаете о "Лацио"?

– Хорошая команда, тактически очень хорошо подкованная, играет в агрессивный футбол, поэтому будет интересно проверить себя в этой игре.

– После возвращения в "Динамо" вы еще не играли в основном раунде еврокубков. Какие ожидания?

– Конечно, всегда интересно играть в еврокубках, тем более в этом году новый формат. Мы понимаем, какой клуб представляем, и понимаем ответственность, которая ложится на нас.