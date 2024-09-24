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Ярмоленко: Будет интересно проверить себя в матче с Лацио

Лига Европы
Обновлено

Завтра Динамо стартует в основном этапе Лиги Европы

Ярмоленко: Будет интересно проверить себя в матче с Лацио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против римского "Лацио", который состоится в среду, 25 сентября.

– Что вы думаете о "Лацио"?

– Хорошая команда, тактически очень хорошо подкованная, играет в агрессивный футбол, поэтому будет интересно проверить себя в этой игре.

– После возвращения в "Динамо" вы еще не играли в основном раунде еврокубков. Какие ожидания?

– Конечно, всегда интересно играть в еврокубках, тем более в этом году новый формат. Мы понимаем, какой клуб представляем, и понимаем ответственность, которая ложится на нас.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Лацио (Рим)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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