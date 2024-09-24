Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Будет интересно проверить себя в матче с Лацио
Завтра Динамо стартует в основном этапе Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
– Что вы думаете о "Лацио"?
– Хорошая команда, тактически очень хорошо подкованная, играет в агрессивный футбол, поэтому будет интересно проверить себя в этой игре.
– После возвращения в "Динамо" вы еще не играли в основном раунде еврокубков. Какие ожидания?
– Конечно, всегда интересно играть в еврокубках, тем более в этом году новый формат. Мы понимаем, какой клуб представляем, и понимаем ответственность, которая ложится на нас.
Популярное сейчас
- ЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале
- Нидерланды - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ
- Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО